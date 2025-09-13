ＪＲＡは６日の札幌５Ｒ新馬戦（芝１５００メートル）における競走除外について１３日、中山と阪神競馬場で記者説明会を行った。

レース前の装鞍所入所時に、テーオーレックス（牡２歳、栗東・岡田）の個体照合を行ったところ、同馬が実際は僚馬のヒエンジョー（牡２歳）であったことが発覚し、競走除外になっていた。両馬の入厩時の状況を詳しく調査したところ、札幌競馬場入厩時に入れ替わっていたことが判明した。

ＪＲＡは、２頭が同じ馬運車で外部の牧場から運ばれた８月９日午前８時２４分に検疫厩舎に到着後、何らかの原因で入れ替わっていたことがその後の調査で判明したと経緯を説明。同日午前１０時にＪＲＡ担当職員が個体照合を行った際、上記２頭が指定された馬房に入っているものと誤認したまま個体照合を行ったことが原因と思われるとした。

清水靖博競走担当理事は「調査の結果、入厩した際、本会の確認ミスによりまして、入れ替わっていたことが判明しました。当該馬の関係者や、日頃より競馬を楽しんでいただいているお客様をはじめ、多くの皆さまにご心配、ご迷惑をおかけしたことに深くおわびします」と謝罪した。

高橋淳一競走関連室長は「札幌競馬場の入厩検疫時の馬体検査は新馬入厩時は３名で実施しているが、健康手帳記載の当該馬の情報と、各馬房に記載された情報の一致を確認しなかった可能性があった」と説明し、今後については「作業実施について改めて徹底したい」とした。

６日に行われたＪＲＡの説明では「入厩検疫後に、取り違えが起こったものと考えている」としていたが、これが大きく覆った格好。その経緯について、高橋淳一競走関連室長は「入厩後に入れ替わることがない、という担当助手の申告を受け、当該馬のＤＮＡ鑑定を行った。２頭が新馬であるため、入厩検疫時の特徴照合終了後、採血を行っていて、その採血をもとに競走馬理化学研究所で遺伝子型を検査し、血統登録の目的でジャパンスタッドブックインターナショナルで保存している遺伝子型と突合したところ、９月１１日に２頭の遺伝子型が一致せず、入れ替わったことが判明した」と明かした。

岡田調教師への制裁はなく、厩舎や馬主への補償は検討中。既に合格している発走試験についてはＪＲＡのミスによることから、再度発走審査を受ける必要はない。また、入厩検疫に携わった職員については厳正な処分が行われる。

ＪＲＡの競走馬取り違えは、２３年８月１９日にゼッケンの誤装着によるエンブレムボムとエコロネオの事例以来で４例目。ＪＲＡのミスによる取り違えは今回が初のケースとなった。