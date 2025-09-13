レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの花乃衣美優（25）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットなどを投稿した。

「ファンの方に頂いたキティバッグ」と明かしたバッグを手に、水色のトップスにデニムパンツ姿で、ベンチなどに座るなどしたショットをアップ。「ドライブが1番好き」と黒いTシャツにスエット姿で車内に座るラフな格好もアップした。

また、別の投稿では「今年はラッキーカラーの薄紫にした」とデコルテを大胆に露出したロングドレス姿を公開。イベントで「セーラームーンらしい」ひもビキニ水着とツインテールショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「可愛いバック」「日焼けキティちゃん可愛い」「セーラームーンより可愛い」「美少女過ぎます」「見惚れちゃうくらい可愛い」「スタイル抜群」「美脚」「アイドルすぎる」「お姫様」「清楚なお嬢様」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。現在は自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めており、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活躍しているが、今季限りでの卒業を発表した。