ÀÐÀî¡¦¶âÂô»Ô¤Ç¡ÖËÌÎ¦¥¸¥å¥Ë¥¢Îµ²¦Àï¡×³«¤«¤ì¤ë¡¡Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎËÌÎ¦ºÇ¶¯¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢´ý»Î¤ò·è¤á¤ë
Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎËÌÎ¦ºÇ¶¯¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢´ý»Î¤ò·è¤á¤ë¾´ýÂç²ñ¤¬¡¢¶âÂô»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤ÏËÌÎ¦¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¾´ý¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹ËÌÎ¦»Ù¼Ò¤¬ÁÏÀß¤·¤³¤È¤·¤Ç4²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½Áª¤Ë¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª¤è¤½100¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢³Æ¸©¤ÎÂåÉ½¤¬ËÜÂç²ñ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¾åµé¼Ô¸þ¤±¤Î¡ÖÎµ²¦¥¯¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï12¿Í¤Ç¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£
ËÌÎ¦¥¸¥å¥Ë¥¢Îµ²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤«¤±¤¿·è¾¡Àï¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©¤ÎÃæ³Ø1Ç¯À¸¡¢±Ê°æÁóÂÀÏ¯¤µ¤ó¤È¡¢Ê¡°æ¸©¤ÎÃæ³Ø2Ç¯À¸¡¢¿ÜÄ¹ÆÆ»Ê¤µ¤ó¤È¤¬ÂÐÀï¡£
¸ß¤¤¤Ë»ý¤Á»þ´Ö¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿ÂÐ¶É¤Ï¡¢¿ÜÄ¹¤µ¤ó¤¬¡¢±Ê°æ¤µ¤ó¤òÇË¤ê¡¢Âè3ÂåËÌÎ¦¥¸¥å¥Ë¥¢Îµ²¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£