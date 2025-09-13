¡ÚÁíºÛÁª¡Û¹â¶¶¥æ¥¦¡¡°Õ³°¤Êà¿ä¤·¸õÊäá¹ðÇò¡Ö£±·î£±£¹ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¹â¶¶¥æ¥¦¤¬£±£³Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î°Õ³°¤Êà¿ä¤·¸õÊäá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï£±£²Æü¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¢ÎÓË§Àµ»á¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤Î£µ¿Í¤¬Áè¤¦¹½¿Þ¤¬ÍÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Í£Ã¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¤«¤é°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¼ã¼ê¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â£³£°Âå¡£¼«Ê¬¼«¿È¡Ê¼ã¼ê¸õÊä¼Ô¼«¿È¡Ë¤âÌ¤Íè¤¢¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤È¤«¤Ï¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¤ò¤è¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡Ù¤È¤«¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¼ã¼ê¿ä¤·¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¹â¶¶¤Ï¤¹¤°¤Ë¡Ö¤Ç¤â¡¢ÎÓ¤µ¤ó¡¢ÃÂÀ¸Æü°ì½ï¤Ê¤ó¤¹¤è¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¨¡¼¤È¡ÄÃÂÀ¸Æü¤¬°ì½ï¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö£±·î£±£¹Æü¤Ç¤¹¤è¤Í¡££±·î£±£¹ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¢¤ÈÃ¯¤¬¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¡¢¥¦¥ÉÎëÌÚ¤µ¤ó¡£°¤¤¿Í¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¨¤¨¿Í¤À¤é¤±¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Ëºî¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤Ï¡ÖËºî¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÓ¤µ¤ó¤â¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£