°æ¾å¾°Ìï¤¬´Ñ½°¤ËÅê¤²¤¿£Ô¥·¥ã¥Ä¤ò¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¿Ø±Ä¤¬¶¯Ã¥¡ª¡©
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Å¨¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡ª¡©¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£³ÂçÀ¤³¦Àï¡Ê£±£´Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬£±£³Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÇÆüËÜ½é¤ÎÍÎÁ¸ø³«·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð¾ì£¶Áª¼ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê¾å¸ÂÂÎ½Å£µ£µ¡¦£³¥¥í¡Ë£´ÃÄÂÎÅý°ì¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤Ï£µ£µ¡¦£²¥¥í¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î£×£Â£ÁÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê£³£°¡á¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤Ï£µ£µ¡¦£°¥¥í¡£°æ¾å¤¬´Ñ½°¤Ë¸þ¤±¤ÆÅê¤²¹þ¤ó¤À£Ô¥·¥ã¥Ä¤ò¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¿Ø±Ä¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°½é¿Ê½Ð¤ÇÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿°æ¾å¡£Ç®¶¸Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¾è¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÂÎ½Å·×¤Ë¾è¤ëÁ°¤ËÃ¦¤¤¤À£Ô¥·¥ã¥Ä¤òËþ°÷£±£´£¹£²¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿µÒÀÊ¤Ø¸þ¤±¤ÆÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£±·î¤Î¥¥à¡¦¥¤¥§¥¸¥å¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡ËÀï¤Î¸å¤Ë¤ÏµÒÀÊ¤Ø¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò±óÅê¤·¡¢¸ª¤ÎÃ¦±±¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿½êÂ°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤¬»ß¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëà¶ØÃÇá¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹È¯Æ°¤Ë¤É¤è¤á¤¤¤¿´Ñ½°¡£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼»ÈÍÑºÑ¤ß¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ê¤é¤Ð¥Õ¥¡¥ó¿â¤¼¤ó¤Î¤ªÊõ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤Ï´Ñ½°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£Í£Ê¡×¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¿Ø±Ä¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤ÏÁ°Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤«¤éÂº·É¤Î°Õ¤È¤·¤ÆÃæ±û¥¢¥¸¥¢¤ÎÅÁÅý°áÁõ¥Á¥ã¥Ñ¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¶¯°ú¤Ê·Á¤ÇÊÖÎé¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢£Ô¥·¥ã¥Ä¤ÏÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤â¥Ù¥ë¥È¤ÏÃ¥¤ï¤»¤Ê¤¤¡£