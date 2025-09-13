Î©·ûÌ±¼çÅÞÊ¡²¬¸©Ï¢¡¡¿·ÂåÉ½¤Ë°ðÉÙ½¤Æó½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬·èÄê
Î©·ûÌ±¼çÅÞÊ¡²¬¸©Ï¢¤Î¿·¤¿¤ÊÂåÉ½¤Ë13Æü¡¢°ðÉÙ½¤Æó½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞÊ¡²¬¸©Ï¢¤Ï13Æü¸á¸å¡¢´´»ö²ñ¤ò³«¤¡¢°ðÉÙ½¤Æó½°µÄ±¡µÄ°÷¤ò¿·ÂåÉ½¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½¿¦¤Î¸øÇ§¸õÊä¤¬ÍîÁª¤·¤¿7·î¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°ðÉÙ½¤Æó¿·ÂåÉ½
¡Ö3¿Í¶è¤ÇµÄÀÊ¤Ï¤È¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤Î·çÇ¡¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¡Â¸µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤á¤Æ¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÎÏ¶¯¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¡×
¤Þ¤¿¡¢¼¡¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢Ê¡²¬5¶è¤Î¸øÇ§¸õÊä¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯ÁªÄê¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£