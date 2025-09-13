二宮和也、ラストシーンは3パターン撮影 岡田准一の“強さ”も実感「CGみたいに見えるけど…」【８番出口】
【モデルプレス＝2025/09/13】嵐の二宮和也が13日、都内で開催された映画『８番出口』大ヒット御礼舞台挨拶に出席。ラストシーンの撮影裏話を明かした。
【写真】嵐4人がデビュー日にサプライズ集結
脚本協力も行った本作が自身にとってどんな映画になったか問われると「ヘンテコな作品だなと思いますよ。やっぱり。なんて言うんでしょう？狙ってヘンテコになったわけじゃなくて。そもそもどうやってもヘンテコだったっていうのが、この映画の強いところだったんだろうなという風に思っているので」とコメント。「ちゃんと尖れるところは尖って、伝えたいことは伝えて。そういう広がりを見せていくという風な…僕のキャリアでどこのっていうことはないですけど、一つの、これから10年20年経って振り返ったときに、『あそこのときが』っていう点は、かなり大きな点になっているんではないかなという風に思いますね」とキャリアにおける重要な作品になった様子だった。この日は、究極の二択質問（全8問）に回答し、迷う男なのか迷わない男なのか判定する一幕もあった。
その後、改めてマイクを握った二宮は「何度も何度も自分たちで試行錯誤しながら作っていった作品なんですけれども、それこそ観ていただいたエンディングとかも、実は最後のラストシーンなんかは初日に撮ってて。上映されている作品のラストシーンとは違う形のラストシーンに、初日にチャレンジして。そこを目指していっていたんですけれども、初日に撮ったのが違うんじゃないかって言って、中盤あたりにもう一回撮って。またそれも違うんじゃないかって言って終盤あたりにまた撮って、今の形に収まっているんです」と告白。
そして「普段だったら、あまりやらないような手法だったり作業で進んでいった作品なので、それこそ水のシーンとかも、一発本番でCGみたいに見えるけど、実際に自分は受けて、吹っ飛ばされたりしてるとか。岡田准一ってすごく強いんだなって思ったり。そういう形で試しながらやっていた作品ですので。そういった形でまた観ていただけると、これはいつだったんだろうなとか、どういう風に出来上がったんだろうなとかっていうのを、単純に画だったり音だったりっていうことの怖さよりも、いろんな感情をこれからも渡していけたら観やすくなるのかなという風に思いますので。何度も何度も観ていただきたいなという風に思っております。どうぞよろしくお願いいたします。これからも」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】嵐4人がデビュー日にサプライズ集結
◆二宮和也、ラストシーンは3パターン撮影
脚本協力も行った本作が自身にとってどんな映画になったか問われると「ヘンテコな作品だなと思いますよ。やっぱり。なんて言うんでしょう？狙ってヘンテコになったわけじゃなくて。そもそもどうやってもヘンテコだったっていうのが、この映画の強いところだったんだろうなという風に思っているので」とコメント。「ちゃんと尖れるところは尖って、伝えたいことは伝えて。そういう広がりを見せていくという風な…僕のキャリアでどこのっていうことはないですけど、一つの、これから10年20年経って振り返ったときに、『あそこのときが』っていう点は、かなり大きな点になっているんではないかなという風に思いますね」とキャリアにおける重要な作品になった様子だった。この日は、究極の二択質問（全8問）に回答し、迷う男なのか迷わない男なのか判定する一幕もあった。
そして「普段だったら、あまりやらないような手法だったり作業で進んでいった作品なので、それこそ水のシーンとかも、一発本番でCGみたいに見えるけど、実際に自分は受けて、吹っ飛ばされたりしてるとか。岡田准一ってすごく強いんだなって思ったり。そういう形で試しながらやっていた作品ですので。そういった形でまた観ていただけると、これはいつだったんだろうなとか、どういう風に出来上がったんだろうなとかっていうのを、単純に画だったり音だったりっていうことの怖さよりも、いろんな感情をこれからも渡していけたら観やすくなるのかなという風に思いますので。何度も何度も観ていただきたいなという風に思っております。どうぞよろしくお願いいたします。これからも」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】