ÃÏ°è³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¡MBAÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤¬¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à³«ºÅ¡¡¹áÀî
¹áÀîÂç³Ø¤Î¹¬Ä®¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç13Æü¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¥íー¥«¥ë¡ßÂ¿ÍÍÀ¡áÌ¤Íè¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡¢»Í¹ñ¤ÇÍ£°ìMBA¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¹áÀîÂç³ØÂç³Ø±¡ÃÏ°è¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦µæ²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ³«ºÅ¤·¡¢º£Ç¯¤Ç22²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¡Ö¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì»¾´ô¡×¤òºî¤Ã¤¿Ê¿À®¥ì¥Ã¥°¥¹¤Î½»Ã«¹¬¿¼ÒÄ¹¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢ÃÏ°è¤ò´¬¤¹þ¤àÊýË¡¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¸¦µæ²Ê¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤âÅÐÃÅ¤·¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò»ö¶È¤Ë¤É¤¦³è¤«¤·¤¿¤«¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼çºÅ¤·¤¿³ØÀ¸¤Ï¡ÖÃÏ°è³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¡¹¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¿·¤·¤¤»ö¶È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£