内容は希望次第 確かな改造を受けた30台

クームズ仕様のジャガーMk2に関して、詳細な記録はない。だが、クームズ＆サン社の元従業員でジャガーの歴史へ詳しいケン・ベル氏が、部分的に資料を残してくれている。

【画像】マニア心を刺激 クームズ仕様のジャガー フルアが手掛けたEタイプ フェラーリ500も 全106枚

それを辿ると、クームズ仕様の多くは従業員が購入していたらしい。ベース車両の殆どには、ジャガー・マークIX譲りの3.8Lエンジンが積まれていたようだ。



ジャガーMk2（1959〜1967年／クームズ仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

「パンフレットが作られたのは、チューニングを始めてから約2年後。30台のMk2を、公道用に改造しています。自分の資料には30台以上の記録がありますが、内容は希望次第で違いました。ざっくり、30台は確かな改造を受けたといって良いでしょう」

その1台、クームズ仕様の1961年式Mk2を4年間所有するマニアが、ポール・スウィーニー氏。ガレージには別のMk1 3.4も保管してあるそうだ。「Eタイプには、余り興味を抱くことはなかったんです」

100km/hから160km/hまでが特に活発

「このMk2はオーナー歴が少なく、珍しいカルメン・レッドの塗装が気に入っています。2人目のオーナーが、1963年にクームズ仕様へ改造したようです。長距離用ガソリンタンクとトランクラック以外、すべてのメニューが施されているんですよ」

ダッシュボードには追加のスイッチ。グローブボックスの蓋には、時計が備わる。シートはオリジナルを残すべく、1980年代にクームズ自身がレストアで外したとされるアイテムへ、置き換えられている。



ジャガーMk2（1959〜1967年／クームズ仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

スウィーニーが続ける。「エンジンは完全にアップグレード済み。100km/hから160km/hが特に活発です。ブレーキは1960年代の水準ですけどね。パワーステアリングはないですが、殆ど困りません。電子点火システムでなくても好調です」

「ボンネットのルーバーは、領収書がないので、後から追加されたのかも」。と説明する彼が特に気に入っているのが、専用のアンチロールバー。コダワリの細部が、マニア心を刺激するようだ。

フェラーリ500 スーパーファストに勝ったEタイプ

ベルの話では、クームズ＆サン社はEタイプも3台チューニングしたという。ダーク・グリーンの1台は1965年に自ら手掛けたと振り返るが、今回のレッドの1台が、現存する唯一のクームズ仕様だと考えられている。

現在のオーナーは、ギャレス・リチャードソン氏とトニー・モリス氏。2019年に入手し、ジャガーを得意とするウィンスピード・モータースポーツ社でレストアされている。放置期間が長く傷みは酷かったものの、オリジナル状態にはあったとか。



ジャガーEタイプ（1961〜1975年／クームズ仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

「1962年にサミュエルズさんという人が購入しています。高圧縮比ヘッドなど、ベーシックなエンジンの改造の他に、特別なエグゾーストシステムと、トリプル・ワイヤーホイールが装備されていました」

トランスミッションは、変速しやすいオールシンクロだ。「彼は1965年にフェラーリ500 スーパーファストと競って、勝ったようですね」。リチャードソンが微笑む。

買い物の足にも使われた実用性

2番目のオーナー、ピーター・ヴォーズ氏は欧州大陸を横断する旅行などを楽しみ、6万kmほど距離を伸ばした。彼は、1967年にモータースポーツ誌へEタイプの印象を投稿している。実用性の素晴らしさへ触れられており、買い物の足にも使われた。

「サルーンのSタイプも、3・4台手掛けたはずです。特に覚えているのは、レーシングチームの創設者、トニー・ヴァンダーヴェル氏が注文したダーク・ブルー。最初の整備で戻ってきた時、ワイヤーホイールがすべて壊れていたので」。ベルが振り返る。



ジャガーEタイプ（1961〜1975年／クームズ仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

「ダンロップへ連絡すると、ホイールは強度の高いストレートハブへ改造されました。Mk2より車重が重く、耐えきれなかったのでしょう」

完全なオリジナル状態のMk2は2台だけ

クームズ仕様のMk2は、20台ほど現存するとベルは考えている。だが、彼が把握している限り、完全なオリジナル状態にあるのは2台だけのようだ。

「殆どへ手が加えられています。例えば、レーシングドライバーのケネス・マカルパインさんが乗っていたMk2は、当初レーシング・グリーンでした。でも自分が1990年代に修理した時は、ダークブルーに塗り直されていましたからね」



左からクームズ仕様のジャガーMk1と、Eタイプ、Mk2 マックス・エドレストン（Max Edleston）

1980年代初頭、ジャガーはブリティッシュ・レイランド体制下で低迷。クームズ＆サン社は、主に扱うブランドをBMWへ切り替えた。

その後クームズ本人は事業を手放し、モナコへ移住している。彼が手掛けたスーパー・ジャガーへコレクターの羨望が向けられていることに、困惑していたのかもしれない。

協力：ピーター・ヒューゴ氏、ウィンスピード・モータースポーツ社

改造に携わったメカニック再会の様子は、クームズ・チューン・ジャガー（3）にて。