ÂæÉ÷15¹æ¤ÎÀÜ¶á¤ËÈ¼¤¤¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÎµ´¬¤¬È¯À¸¤·¤¿ÀÅ²¬Ž¥ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿½»Âð¤ÎÄ´ºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Êµ­¼Ô¡Ë
¡Ö¤­¤ç¤¦¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ï»þÀÞ±«¤¬¶¯¤¯¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½»Âð¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È²°º¬¤Ë¤Ï¥Ö¥ëー¥·ー¥È¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éüµì¤¬Æ»È¾¤Ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×

ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤Ë¤è¤ë¿»¿å¤ò´Þ¤á1100Åï°Ê¾å¤Î½»Âð¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£13Æü¡¢¤Ï¹ÔÀ¯¤«¤é¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÁ´²õ¡×¡ÖÈ¾²õ¡×¤Ê¤É¤òÈ½Äê¤¹¤ëÈï³²Ç§ÄêÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ô¤ä±þ±ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤Î¿¦°÷¤¬½»Âð¤ÎÈï³²¾õ¶·¤ò¸«¤Æ²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÈïºÒ¼Ô¡Ë
¡Ö¼«±ÒÂâ¤ÎÎÏ¤¬¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í¼ê¤¬ËÜÅö¤ËÂ­¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¬¤ì¤­¤òÁ´Á³ÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¹âÎð¼ÔÂ¿¤¤¤Î¤Ç¿Í¼ê¤¬ËÜÅö¤Ë¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×

ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á´¤Æ¤ÎÄ´ºº¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤Ë1¤«·î¤Û¤É¤«¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£