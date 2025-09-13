ジャガーの最古参ディーラー「クームズ＆サン」

グレートブリテン島南部、ギルフォードに存在したクームズ＆サン社は、ジャガーの最古参ディーラーだった。代理店契約が結ばれたのは1936年で、1947年にレーシングドライバーのジョン・クームズ氏が事業を継承。モータースポーツで名声を築いた。

英国の年配ジャガー・マニアは、今でもクームズの名前を聞くと目を輝かせる。それは、彼の手掛けたサルーンが残した栄光のせいだろう。



ジャガーMk1（1955〜1969年／クームズ仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ジャガーは1958年に、クームズとトミー・ソッピース氏、ブリッグス・カニンガム氏という3名のドライバーへ、3.4L「XK」エンジンのサルーン、Mk1を3台づつ提供。1959年の英国サルーンカー選手権で、競わせることにした。

クームズはそれをパールセント・グレーで塗装し、1台をBUY 1のナンバーで登録した。これは今も健在で、グッドウッド・リバイバルなどのカーイベントで勇姿を披露している。この記事の中でも。

内装と保護塗装を剥がし軽量化 初陣で2位

ジャガーから届けられたMk1には、大容量の燃料タンクとバケットシートが備わり、ドアとボンネットはアルミ製に置換されていた。直列6気筒エンジンには3基のSUキャブレターが載り、オーバードライブなしの4速MTに強化クラッチが組まれていた。

クームズは、内装のウッドパネルなどを省略。アンダーシールを剥がし、運転席以外のウインドウ・ワインダーを取り除き、軽量化を図った。リアアクスルは、片側2枚のリーフスプリングで強化。トーインが強められた。



ジャガーMk1（1955〜1969年／クームズ仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

デビュー戦は、1959年のグッドウッド・イースター・ミーティング。ロイ・サルバドーリ氏をドライバーに迎え、2位という好成績を残している。その後、同シーズンに何度かの優勝を果たし、ジャガーMk2の登場と交代するように売却された。

1960年と1961年は、ピーター・サージェント氏の運転でクラブイベントに参戦。1962年にリスカ・ガレージ社を営むウィリアムズ氏が購入し、進化を重ね10年間レースへ挑んだ後、26年間の眠りについた。だが、1990年代後半に復活を果たしている。

チャップマンもクームズのMk1で1勝

クームズのBUY 1と残りの2台、BUY 12、TRY 1のナンバーで登録されたMk1は、英国各地のサーキットで観衆を魅了。ロータス創業者のコーリン・チャップマン氏も、1960年にその1台でシルバーストーンのイベントを戦い、優勝している。

この成功を後ろ盾に、クームズは1959年に発売されたMk2へチューニングを加え、一般に販売した。正確な情報は残っていないが、標準のMk2が数100台売れた一方、大幅に手が加えられた「クームズ仕様」にも、合計30台前後の注文があったらしい。



ジャガーMk1（1955〜1969年／クームズ仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

28台や38台など、説は様々。少なくとも、SUキャブレターとバケットシート、スリット状インテークが切られたボンネットが与えられたMk2は、2台だけだったようだ。

クームズ仕様のMk2は、速いだけでなく乗りやすかった。直6エンジンはバランス取りされ、通常のXKユニットより滑らかに回転。燃費は5.0km/L以上で、目立って悪化してもいなかった。必要なら、大容量燃料タンクの搭載も可能だった。

幼少期はブルックランズ・サーキットのそばで

気難しい性格のクームズは、幼少期をブルックランズ・サーキットのそばで過ごした。レーシングドライバーや、レーシングチームのマネージャーとして活躍する運命は、そこで決まっていたのかもしれない。

大胆な行動力の持ち主で、目的の為ならジャガーの創業者、ウィリアム・ライオンズ氏へ楯つくこともいとわなかった。同時に、ジャガーのチーム主任を務めていたフランク・レイモンド・イングランド氏とは、良好な関係を築いていた。



ジャガーMk1（1955〜1969年／クームズ仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

当初、ブリストルやシトロエンなども販売していたクームズ＆サン社だが、1950年代以降はジャガーを中心に取り扱うようになっていた。これらが、Mk1のプライベート・レーシングチームを探していた1958年に、有利に働いたようだ。

大げさではない最速の市販4ドアモデル

クームズ仕様のMk2は、ワイドなタイヤを収めるべく、ホイールアーチを拡幅。Eタイプ用のステアリングホイールが組まれ、ワイヤーホイールやビニールルーフ、トランクラックといったアクセサリーも指定可能だった。

コニ社製の調整式ダンパーと専用エグゾースト、エンジンのライトチューンというメニューの金額は285ポンド。高圧縮比化に吸気系の改良、強化サスペンションなどを盛り込むと、総額はジャガーEタイプに並んだが、300馬力近い性能が手に入った。



ジャガーMk2（1959〜1967年／クームズ仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

クームズは、そのMk2を最速の市販4ドアモデルと主張したが、大げさではなかった。0-161km/h加速は、充分に速い通常のMk2より12秒も短縮。これ以上の加速力を持つサルーンは、1968年のメルセデス・ベンツ300 SEL 6.3まで存在しなかった。

この続きは、クームズ・チューン・ジャガー（2）にて。