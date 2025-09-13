Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÀÅ²¬»Ô¤Î¡Ö¥Þー¥¯¥¤¥ºÀÅ²¬¡×¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ëÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÖBOSAIs¡Ê¥Ü¥¦¥µ¥¤¥º¡Ë¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢9·î¤ÎËÉºÒ·î´Ö¤Ë¤¢¤ï¤»¡Ö¥Þー¥¯¥¤¥ºÀÅ²¬¡×¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤È¤·¤ÆËÉºÒ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¤­¤ç¤¦13Æü¤È¤¢¤¹14Æü¤Ï¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éËÉºÒÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ù¤ë¥¯¥¤¥º¥é¥êー¤äºÒ³²¤Îµ¿»÷ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢9·î21Æü¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¹¥­¥åー¼ÖÎ¾¤ÎÅ¸¼¨¤äÈó¾ï¿©¤Î»î¿©²ñ¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£