DeNA¡¦Æ£Ï²¡¡14Æüµð¿ÍÀïÀèÈ¯¡¡Ëè²óÃíÌÜ½¸¤á¤ë¤â¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ï¸«¤Ê¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Îµ»ö¤â¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¯
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°
¡¡DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬14Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£ÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¸å¡¢3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.45¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¿ÀµÜµå¾ì¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Æü¤ËÆü¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ï¸«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£³§¤µ¤ó¤Îµ»ö¤â¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¡Êµå¾ì¤Ç¡Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥Ð¥º¤ë¤È¤«¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
£²°Ìµð¿Í¤È¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç1¥²¡¼¥àº¹¤Ç¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎCS¸¢¤òÁè¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£³°Ì¤«¤éÉâ¾å¤òÁÀ¤¦¤¬¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï»ý¤Á¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£