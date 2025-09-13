TGIフライデーズ秋限定「WORLD OF PASTA」で世界の味を堪能♡

世界41か国で愛されるアメリカンレストラン「TGIフライデーズ」から、この秋だけの特別メニュー「WORLD OF PASTA」が登場しました。スパイシーなテクスメクスや海の恵みを楽しむシュリンプパスタ、エキゾチックなカンパオヌードルなど、世界を旅するように味わえる4種のパスタをご用意。さらに、カラフルで華やかな3種のカクテルが秋の食卓を彩ります。

世界を巡る4種の個性派パスタ



新作「WORLD OF PASTA」は、バリエーション豊かな4皿が揃います。

チョリソーとチーズが濃厚な「チージーテクスメクスパスタ」（税込\1,859）、海の旨み広がる「シュリンプリングイネ」（税込\2,189）。

そしてガーリック香る「カンパオヌードル」（税込\1,969）、人気の「ケイジャンシュリンプ＆チキン」（税込\1,859）。

一皿ごとに異なる国のエッセンスが詰め込まれています。

TGIフライデーズ♡フレアバーテンダー鈴木明広の特製カクテル販売

秋を彩る3種のフライデーズカクテル



パスタと合わせたいのが、秋限定の3種ドリンク。

スパークリングが爽やかな「アペロールスピリッツ」（税込\924）、フルーティーな「フライデーズレッドサングリア」（税込\924）、大人の余韻が残る「ジン＆トニック リモンチェッロ」（税込\924）。

料理とともに楽しめば、より特別な食の冒険に。

この秋だけの贅沢な味覚体験を



TGIフライデーズの「WORLD OF PASTA」は、秋ならではの魅力がぎゅっと詰まった限定メニュー。スパイシーからシーフード、アジアンまで幅広いラインナップは、友人とのシェアにもぴったりです。

さらに3種のカクテルがテーブルを華やかに彩り、心も満たされるひとときに。世界の味覚を旅するような新感覚の食体験を、ぜひこの秋お楽しみください♪