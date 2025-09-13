◇MLB ジャイアンツ5×-1ドジャース(日本時間13日、オラクル・パーク)

ドジャースのロバーツ監督が延長10回にサヨナラホームランを浴びたタナー・スコット投手についてコメントしました。

スコット投手はこの日1アウト3塁の場面で4番手としてマウンドに上がりますが、フォアボールと敬遠で満塁となると、パトリック・ベイリー選手に高めをとらえられ、レフトスタンドへホームランを浴び敗れました。

試合後、スコット投手についてロバーツ監督は「彼は我々にとって最も重要な場面で投げる投手の一人。うまくいかなくても試合の勝敗がかかっていることが多い。そして外からの批判もあるが、クラブハウスの中ではみんな彼を信じているし、私も信じている。我々には彼が必要だしそれが事実だ。彼は仕事にしっかり取り組み、いつ呼ばれてもいいように準備ができている。プロとして応えてくれている」とコメントしました。

1日(日本時間)の試合では3点リードの8回に登板し3失点、7日の試合では1点リードの9回2アウト満塁で登板しサヨナラを浴びる試合がありましたが、「繰り返しになるが、我々にはタナー(スコット投手)が必要だ。最近の試合はどれも接戦ばかり。6回だろうが7回だろうが10回だろうが、すべて重要な場面だ。彼は3日間休んでいた。だから今夜は送り出すタイミングだと感じた」と信頼する言葉を強調しました。