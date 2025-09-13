TRUMPシリーズ最新ミュージカル『キルバーン』のBlu-ray＆DVDが、2026年3月25日に発売されることが決定した。

『TRUMPシリーズ』とは、劇作家・末満健一がライフワークとして掲げる舞台で、永遠の命を持つ原初の吸血種“トランプ”の伝説に翻弄される吸血種“ヴァンプ”を描いたゴシックファンタジー。最新作ミュージカル『キルバーン』は、東京・大阪の2都市で全27公演の上演を予定している。

ミュージカル『キルバーン』は2019年に一度上演が発表されたが、コロナ禍で見通しが立たないため、やむを得ず上演中止となり今回新たな出演陣での公演が実現することとなった。音楽は、これまでも『TRUMPシリーズ』の楽曲を手がけてきた作曲家・和田俊輔が担当している。

キャストには、TRUMPシリーズ音楽朗読劇『鄢世界』にも出演したSOPHIAのボーカリスト・松岡充に加え、アーティストだけでなく役者としても幅広く活動するCHEMISTRYの堂珍嘉邦、舞台『鬼滅の刃』シリーズで初代竈門炭治郎役として主演を務め、その後はミュージカル主演に抜擢された小林亮太がシリーズ初参戦を果たす。また2023年に上演した『LILIUM -リリウム 新約少女純潔歌劇-』にて、フルキャストオーディションで2000通を超える応募の中から主人公リリー役に選ばれた内田未来らがキャストに名を連ねている。

Blu-ray・DVDは、Blu-ray初回限定豪華版、Blu-ray通常版、DVD通常版の3形態で発売される。初回限定豪華版は、三方背ケースに加え特典DISCもついた2枚組仕様となっている。さらに全形態共通のブックレットに加え、スペシャルブックレットの封入も予定されている。

また、舞台会場で配布される本映像作品の告知チラシから予約をすると、特典としてクリアフォトケースがついてくる。そのほか、Amazon、アニメイト、楽天ブックスでは法人別オリジナル特典も用意されている。

Blu-ray・DVDは本日より全国のレコード店、WEBショップなどで予約可能。豪華版は初回生産だけの数量限定版となる。

（文＝リアルサウンド編集部）