¡Ö¤Þ¤ÀÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢ÌøÅÄÍª´ô¤Î1·³Éüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê13Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¡¢ÌøÅÄÍª´ô¤Î1·³Éüµ¢¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÇò»æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌøÅÄ¤Ï4·î11Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¼«ÂÇµå¤òÅö¤Æ¡¢Éé½ý¸òÂå¡£±¦æú¹ü¡Ê¤±¤¤¤³¤Ä¡Ë¹üºÃ½ý¤ÇÄ¹´ü´Ö¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢8·î29Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¹ÅçÀï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï2·³Àï¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥ó¥¯¤âÄ¹¤¤¤·¡¢¤Þ¤ÀÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Â¿¾¯¤ÎÄË¤ß¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¤Þ¤À¡Ê1·³Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿¡ËÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£