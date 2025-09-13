¡Ö¤º¤Ã¤È2¿Í¤¬¿´ÇÛ¤Ç¡Ä¡×¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥Õ¥¡¥óÂç¹æµãàÌ¿¤¬¤±¤ÎºÆ²ñ3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
¾Ð´é¤ò¸«¤»²£1Îó¤ËÊÂ¤Ö¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ
¡¡´Ö¤â¤Ê¤¯¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎàºÆ²ñ3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ìø°æ¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¤ë½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¡¢Ìø°æ¿ó¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡¢2¿Í¤¬Àï¸å¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¡Ö¹âÃÎ¿·Êó¡×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Åì³¤ÎÓÌÀ¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¤Î¤Ö¤È¿ó¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿Åì³¤ÎÓ¡££²¿Í¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅì³¤ÎÓ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ËÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖºÆÅÐ¾ì¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÅì³¤ÎÓÊÔ½¸Ä¹¤¬Ì¿¤¬¤±¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æµã¤±¤¿¡×¡ÖÅì³¤ÎÓÊÔ½¸Ä¹¡Á¡ª¤Þ¤µ¤«¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÅì³¤ÎÓ¤µ¤ó¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÅì³¤ÎÓ¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¡ÊËè½µÆüÍËÆü¸á¸å8»þ¤«¤é¡Ë¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£26Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£