¡ÖÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×°ðÀî½ßÆó¤¬à¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ì¤Ï°Õ³°¡ª¡×¡Öµ¤Àä¤¹¤ë¤Û¤É¶²¤í¤·¤¤¡×
°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»⁉¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÆ±»Î¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëà²øÃÌ²Èá¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢°ðÀî½ßÆó(78)¤¬¸ø³«¤·¤¿à¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°ðÀî¤¬¡ÖÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤ÆX¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎChar(70)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤ÎChar¤¬°ðÀî¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÅº¤¨Í¥¤·¤¯Èù¾Ð¤à¡¢¤Ê¤ó¤È¤â½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖChar¤µ¤ó¡ª¡©¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÆ±»Î¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï°Õ³°¡ª¡×¡Öµ¤Àä¤¹¤ë¤Û¤É¶²¤í¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£