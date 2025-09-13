¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Î°ðÀî½ßÆó¡á2002Ç¯»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»⁉¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÆ±»Î¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È

¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë­à²øÃÌ²È­á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢°ðÀî½ßÆó(78)¤¬¸ø³«¤·¤¿­à¥ì¥¸¥§¥ó¥É­á¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡°ðÀî¤¬¡ÖÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤ÆX¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎChar(70)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤ÎChar¤¬°ðÀî¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÅº¤¨Í¥¤·¤¯Èù¾Ð¤à¡¢¤Ê¤ó¤È¤â½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¾Ð´é¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë°ðÀî½ßÆó(º¸)¤ÈChar
(X@Junji_Inagawa¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖChar¤µ¤ó¡ª¡©¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÆ±»Î¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï°Õ³°¡ª¡×¡Öµ¤Àä¤¹¤ë¤Û¤É¶²¤í¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

 