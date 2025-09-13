¡ÖºÒ³²»þ¤ÎºÇ¸å¤ÎºÖ¤È¤·¤Æ¡×½Ð¿åÁí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤ÇºÒ³²·±Îý¡¡Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÇÅÚÀÐÎ®ÁÛÄê¡¡Ì¿µß¤¦¤¿¤á¡Ä
¡¡½Ð¿å»Ô¤ÎÉÂ±¡¤ÇÂç±«¤Ë¤è¤ëÅÚÀÐÎ®¤¬È¯À¸¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÉé½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡13Æü½Ð¿å»Ô¤Î½Ð¿åÁí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÒ³²·±Îý¡£ÈïºÒ¼Ô¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¾ðÊó¼ý½¸¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¿¦°÷¤¬¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡·±Îý¤Ï°¤µ×º¬»Ô¤ä½Ð¿å»Ô¤Ê¤É¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢Âç±«¤Ë¤è¤ëÅÚÀÐÎ®¤Ç20¿Í¤Û¤É¤ÎÉé½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(½Ð¿åÁí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡¦¿¦°÷)
¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌäÂê¤¬½Ð¤ë¤Î¤Çº£¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ËÌ»§ÃÏ¶è¤ÎºÒ³²»þ¤ÎºÇ¸å¤ÎºÖ¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡½Ð¿åÁí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤Ï·±Îý¤Î·ë²Ì¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢º£¸å¤âºÒ³²µòÅÀÉÂ±¡¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£