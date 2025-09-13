ÂçºêÄ®¡¡»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â¿åÅ´Ë¤¤Ç¿¿·õ¾¡Éé
¡¡ÂçºêÄ®¤Ç13Æü¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â»²²Ã¤·¤Æ¿åÅ´Ë¤Âç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²ÐÆì½Æ¤Î·Á¤ò¤·¤¿¿åÅ´Ë¤¤Ç¤¹¡£ÂçºêÄ®¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¹¥Ýー¥Ä´Ñ¸÷¤ª¤ª¤µ¤¤¬¼çºÅ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÂçºêÃæ³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤ÇÀ¸ÅÌ¤¬½Ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤â¤È¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡13Æü¸áÁ°¤ÎÉô¤Ë¤Ï¡¢Ìó60¿Í¤¬»²²Ã¡£¶»¤Ë¤Ä¤±¤¿¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬¿å¤Ë¤Ì¤ì¤ë¤È¡ÖÍî¤ÁÉð¼Ô¡×¤Î³¨¤¬Éâ¤«¤Ó¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÉð¼Ô¤¬¸½¤ì¤¿¤é¤½¤³¤Ç½ªÎ»¡ª»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÁê¼ê¤Î¤¹¤¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²²Ã¤·¤¿»Ò¶¡¡Ë
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¿å¤ËÇ¨¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤«³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê»²²Ã¤·¤¿»Ò¶¡¡Ë
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ÈÃý¤ì¤¿¤êÀï¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê»²²Ã¤·¤¿¿Í¡Ë
¡ÖÂçºê¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦Âç¤¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤«¤é³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢½ë¤µ¤òËº¤ì¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£