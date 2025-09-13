¡Ú»ùÅç¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÛÅÄ¸ýÀá»Ò¤¬V¡¡¡ÈÀ¥¸Í¤Î½÷²¦¡É¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤ÎG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÖÀ¥¸Í¤Î½÷²¦·èÄêÀï¡×¤Ï13Æü¡¢ºÇ½ªÆü12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬Áè¤ï¤ì¡¢1¹æÄú¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÅÄ¸ýÀá»Ò¡Ê44¡á²¬»³¡Ë¤¬¥¤¥ó¤«¤é²¡¤·ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£1·î¸ÍÅÄÃË½÷WÍ¥¾¡Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£Ç¯2V¡¢ÃÏ¸µ¡¦»ùÅç¤Ç¤Î7ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£2Ãå¤Ï2M¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ë»ûÅÄÀé·Ã¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ÆÄÉ¤¤È´¤¤¤¿¾¾Èø²Æ³¤¡£2M¤ò¾®²ó¤ê¤ÇÉâ¾å¤·¤¿³ùÁÒÎÃ¤¬3Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö¶¥Áö¤ò²áµî¤Ë3ÅÙ¡Ê17¡¢31¡¢33²ó¡ËÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÀ¥¸Í¤Î½÷²¦¡É¤¬ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡½àÍ¥Á°¤Ë»Å¾å¤²¤¿Ç¼ÆÀ¤ÎÆ°¤¤Ç´í¤Ê¤²¤Î¤Ê¤¤Àè¥Þ¥¤·èÃå¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÎäÀÅ¤ËÎ©¤Á²ó¤ê¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î½÷²¦¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍ¥¾¡¤Çº£Ç¯¤Î½÷»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï19°Ì¤Ë¡£¤Þ¤º¤ÏG2¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸C¡Ê11·î25¡Á30Æü¡¢Ê¡²¬¡Ë½Ð¾ì¤Ø¡¢¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
¡¡¡þÅÄ¸ý¡¡Àá»Ò¡Ê¤¿¤°¤Á¡¦¤»¤Ä¤³¡Ë1981Ç¯¡Ê¾¼56¡Ë1·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¤Î44ºÐ¡£²¬»³»ÙÉô½êÂ°¡£85´ü¡£99Ç¯11·î¤Ë²¼´Ø°ìÈÌÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£11Ç¯3·î»°¹ñ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇG1½éV¡£ÄÌ»»À®ÀÓ5378Áö1812¾¡75V¡Ê¤¦¤ÁG14V¡Ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë62¡£·ì±Õ·¿AB¡£