AKB48、上海公演の急遽延期を発表「諸般の事情により主催者と協議のうえ…」
アイドルグループ・AKB48は、13日までに公式サイトを更新し、9月26日・27日に予定されていた上海公演を延期することを発表した。
【写真】10年ぶりに劇場に立ちパフォーマンスした前田敦子
公式サイトでは「【AKB48 20th Year Live Tour 上海公演】開催延期のご案内」と題し、「9月26日（金）・27日（土）に開催を予定しておりました「AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜PARTYが始まるよ〜 in Shanghai」につきまして、諸般の事情により主催者と協議のうえ、本公演を急遽延期させていただく運びとなりました」と報告。「上海公演を楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、直前でのご案内となりましたこと、また多大なるご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
そして、チケットについて「Trip.com にてチケットをご購入済みのお客様につきましては、全額払い戻しさせていただきます。返金は７営業日以内に行われますので、あらかじめご了承ください「※その他のプラットフォームにてご購入のお客様も、7営業日以内に返金が行われます」「※ご不明な点がございましたら、各プラットフォームのカスタマーサービスまでお問い合わせください」と呼びかけた。
なお、開催については「当該公演は2026年に延期を予定しており、詳細は追って公式サイト等にてご案内いたします」とし、「改めまして、公演を楽しみにされていたすべての皆さまに、深くお詫び申し上げます」と呼びかけた。
【写真】10年ぶりに劇場に立ちパフォーマンスした前田敦子
公式サイトでは「【AKB48 20th Year Live Tour 上海公演】開催延期のご案内」と題し、「9月26日（金）・27日（土）に開催を予定しておりました「AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜PARTYが始まるよ〜 in Shanghai」につきまして、諸般の事情により主催者と協議のうえ、本公演を急遽延期させていただく運びとなりました」と報告。「上海公演を楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、直前でのご案内となりましたこと、また多大なるご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
なお、開催については「当該公演は2026年に延期を予定しており、詳細は追って公式サイト等にてご案内いたします」とし、「改めまして、公演を楽しみにされていたすべての皆さまに、深くお詫び申し上げます」と呼びかけた。