·§ËÜ»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç½÷À¤«¤éºâÉÛ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò°ú¤Ã¤¿¤¯¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢53ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Å¾¼Ö¤Ç½÷À¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±×¾ëÄ®¸Å´×¤ÎÌµ¿¦Ž¥¿ùÌî·ò°ìÍÆµ¿¼Ô(53)¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿ùÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ÎÉÕ¶á¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Î¸å¤í¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Ç¶áÉÕ¤¡¢¥Ð¥Ã¥°¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¿ùÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï9·î6Æü¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢·§ËÜ»ÔÅì¶èÄ¹ÎæÆî¤ÎÏ©¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷À¤«¤é¡¢¸½¶âÌó1Ëü5000±ßÆþ¤ê¤ÎºâÉÛ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¶á¤¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ç½÷À¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¤ëÃË¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ùÌîÍÆµ¿¼Ô¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¿ùÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤ª¶â¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ»ÔÅì¶è¤Ç¤Ï¤³¤ÎÍâÆü¤Ë¤â¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£