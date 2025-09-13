二宮和也、SUPER EIGHT横山裕の「横山万博」欠席受け“危機感”「僕の場合は本当にファンだけミーティングみたいに」【８番出口】
【モデルプレス＝2025/09/13】嵐の二宮和也が13日、都内で開催された映画『８番出口』大ヒット御礼舞台挨拶に出席。11日に行われたイベントに欠席したSUPER EIGHTの横山裕に言及する場面があった。
【写真】嵐4人がデビュー日にサプライズ集結
本作は、地下通路で異変を探し、８番出口を求めて迷う男（二宮）の姿を描く。現在、全国5大都市でファンミーティングを開催している二宮は「嬉しかったですよ。嵐で2019年に全国を回って以来っていう話だったんだよね？」とファンに投げかけ、「ファンミーティングなんて僕の記憶を取り戻すだけなので」と発言。「それ以来なので、愛知に行くのもそうだし、福岡に行くのもそうだし」「会いに行くっていうことに関しては6年ぶりだったので、懐かしく、そして歓迎していただいて、非常に助かりました」と笑顔を見せた。
北海道・大阪・東京でのファンミーティング開催に向けて、二宮は「本当に、無事にたどり着けるように頑張ります。最近大変じゃない。横山とかたどり着かなかったでしょ（笑）？あれ見て、ちょっとびっくりしちゃって。ゼロじゃないかみたいな。俺も」と大雨の影響で「EXPO 2025 大阪・関西万博」にて行われた一夜限りのスペシャルイベント「横山万博」のステージにたどり着くことができなかった横山をいじって笑いを誘った。「横山の場合は、他の横山会のメンバーがいたから、なんとかみんなで盛り上げてやれたけど、僕の場合は本当にファンだけミーティングみたいになっちゃうから（笑）」「それだけは避けたいなと思っているので。（そう）ならないように、無事にたどり着けるように頑張ります」と話し、1人での舞台挨拶の登壇については「（キャストが）どんどんいなくなりましたね。ついに1人になりました」と笑顔を見せていた。
クランクアップからの8か月について、二宮は「よかったですよね。本当に『一歩間違えば』だったので。一歩間違えばだったんですよ。たぶん。出禁ですよ。東宝」と本作がヒットするのか不安も感じていた様子。「いろんな方々も現場とかを見に来てくださいましたけど、現場の世界観はすごくしっかりしているけど、これを映像化したらどうなるんだろうね？って、映像のプロの人たちが言いながら帰っていくので。『どうなんだろうね？楽しみだね』とは言ってくれるんですけど、どう楽しんだかは分からないです。正直（笑）。ただ、本当にこっちに転んでよかったよねって今思ってます」と安堵の表情を見せた。
また二宮は「脚本とか、話の流れが素晴らしかったっていうのと、撮り方もそうですけど、とにかく1シーンにしてぐるぐる回していくコンセプトだったりっていうことのお褒めの言葉をいただきます」と反響を紹介。また「僕にとっては、奇跡が起きまくってて」「全てが良い方に行ったなという形ですよね」と振り返り、9月12日付で動員177万人・興行収入24.9億円のヒットには「堂々と、東宝の正面入口から入ることが確定しました」と笑顔を見せた。また「すごいですよね。今も2回3回、複数回見たっていうのもそうですけど…そうだよなあ。本当に僕史上最も変わっている話ですし、僕の作品の中でも一番僕が出ている時間が長いのはこの作品で間違いないので」と出演シーンの多さの言及していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】嵐4人がデビュー日にサプライズ集結
◆二宮和也「横山万博」欠席の横山裕に言及
本作は、地下通路で異変を探し、８番出口を求めて迷う男（二宮）の姿を描く。現在、全国5大都市でファンミーティングを開催している二宮は「嬉しかったですよ。嵐で2019年に全国を回って以来っていう話だったんだよね？」とファンに投げかけ、「ファンミーティングなんて僕の記憶を取り戻すだけなので」と発言。「それ以来なので、愛知に行くのもそうだし、福岡に行くのもそうだし」「会いに行くっていうことに関しては6年ぶりだったので、懐かしく、そして歓迎していただいて、非常に助かりました」と笑顔を見せた。
◆二宮和也「８番出口」ヒットに安堵
クランクアップからの8か月について、二宮は「よかったですよね。本当に『一歩間違えば』だったので。一歩間違えばだったんですよ。たぶん。出禁ですよ。東宝」と本作がヒットするのか不安も感じていた様子。「いろんな方々も現場とかを見に来てくださいましたけど、現場の世界観はすごくしっかりしているけど、これを映像化したらどうなるんだろうね？って、映像のプロの人たちが言いながら帰っていくので。『どうなんだろうね？楽しみだね』とは言ってくれるんですけど、どう楽しんだかは分からないです。正直（笑）。ただ、本当にこっちに転んでよかったよねって今思ってます」と安堵の表情を見せた。
また二宮は「脚本とか、話の流れが素晴らしかったっていうのと、撮り方もそうですけど、とにかく1シーンにしてぐるぐる回していくコンセプトだったりっていうことのお褒めの言葉をいただきます」と反響を紹介。また「僕にとっては、奇跡が起きまくってて」「全てが良い方に行ったなという形ですよね」と振り返り、9月12日付で動員177万人・興行収入24.9億円のヒットには「堂々と、東宝の正面入口から入ることが確定しました」と笑顔を見せた。また「すごいですよね。今も2回3回、複数回見たっていうのもそうですけど…そうだよなあ。本当に僕史上最も変わっている話ですし、僕の作品の中でも一番僕が出ている時間が長いのはこの作品で間違いないので」と出演シーンの多さの言及していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】