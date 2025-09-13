¸µÆü¸þºä46óîÆ£µþ»Ò¡¢¸ª½Ð¤·¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¥ï¥ó¥Ô¤Ç¡Ö·ã¥«¥ï¡×¼«»£¤ê¡¡Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë
元「日向坂46」のメンバーで俳優の齋藤京子さん（28）が2025年9月10日、自身のインスタグラムを更新。全身デニムコーデでまとめたオフショットを披露した。
「デニムでトータルコーディネート」
óîÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¼«»£¤ê¤äÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É3Ëç¤òÅê¹Æ¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥Ç¥Ë¥à¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬¥Ç¥Ë¥à¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£