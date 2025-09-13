ºå¿À»Ë¾åºÇÂ®V¡¡¡Ö¼¹Ç°¤Î¿À¤Î¼ê¥¿¥Ã¥Á¡×¤ä¡ÖÀ¤³¦ÅªÂçµÏ¿¡×¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤ò¡Ö5¼å¡×¤ËÆÍ¤Íî¤È¤¹¡ª
¡¡9·î7Æü¤ËNPBºÇÂ®V¤ò·è¤á¤¿Æ£Àîºå¿À¡£Í¥¾¡·èÄê»þÅÀ¤Ç2°Ì¡¦µð¿Í¤Ë17¥²¡¼¥àº¹¡¢2°Ì°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤¹¤Ù¤Æ¾¡Î¨5³äÀÚ¤ê¤È¤¤¤¦¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Î±É´§¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢¤±¤Ã¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ëµ®½Å¤Ê¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Ì¾¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¡Úµ×ÊÝÅÄÎ¶Íº/¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡Ú²÷¾¡¡Û9·î11Æü¤Î¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥ºÀï¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÌÌ¡¹
°ìÀ¤°ìÂå¤Î¡ÈÇ¦¼Ô¥×¥ì¡¼¡É
¡Ö¿À¤Î¼ê¡×¥¿¥Ã¥Á¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤¬¡¢¼ó°Ì¸Ç¤á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç¤¤Ê1¾¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤¬¡¢7·î2Æü¤Îµð¿ÍÀï¤À¡£
¡¡6·î¤Ë7Ï¢ÇÔ¤ò´Þ¤à11¾¡14ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¡¢2°Ì¡¦¹Åç¤Ë3.5¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿ºå¿À¤Ï¡¢7·î1Æü¤«¤é¤Î3°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Î3Ï¢Àï¤Î·ë²Ì¤¬¡¢º£¸å¤òÀê¤¦½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÀï¤ÏºÍÌÚ¹À¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á6Åê¼ê¤ÎÉ¬¾¡¥ê¥ì¡¼¤Ç2ÂÐ1¤ÈÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢Íâ2Æü¤âµð¿Í¡¦°æ¾å²¹Âç¡¢ºå¿À¡¦ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤ÎÅê¼êÀï¤È¤Ê¤ê¡¢7²ó¤Þ¤Ç0ÂÐ0¡£¾¡Íø¤Î½÷¿À¤Ï¤É¤Á¤é¤ËÈù¾Ð¤à¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï8²óÎ¢¡£2»à¤«¤é¿¹²¼æÆÂÀ¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤Î3¡¢4ÈÖ¤¬Ï¢Â³»Íµå¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤¢¤È¡¢Âç»³ÍªÊå¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤Ø¤ÎÂÇµå¤¬Àô¸ýÍ§ÂÁ¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤¯¡ÊµÏ¿¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¡Ë¡£¥»¥«¥ó¥É¡¦µÈÀî¾°µ±¤¬¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë´Ö¤Ë¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¡¦¿¹²¼¤Ï»°ÎÝ¤ò²ó¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ø¡£Êá¼ê¡¦¹ÃÈåÂóÌé¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ê¡¢º¸¼ê¤Ç¥Ù¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Á¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤ËÆÏ¤«¤º¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¿¹²¼¤Ï¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÂÎÀª¤òÊÑ¤¨¤Æº£ÅÙ¤Ï±¦¼ê¤Ç¥¿¥Ã¥Á¡£¹ÃÈå¤âÁÇÁá¤¯¥¿¥Ã¥Á¤·¡¢»³ËÜµ®Â§µå¿³¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È!¡×¤ò¥³¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÍ×µá¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Ç¥»¡¼¥Õ¤ËÊ¤¤ê¡¢¡Ö¿À¤Î¼ê¡×¥¿¥Ã¥Á¤¬1ÂÐ0¤Î¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡Ö1²óÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Î¤È¤¤Ï¡¢¹ÃÈå¤µ¤ó¤¬²£¤Ë¥º¥ì¤¿¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡£¼«Ê¬¤â¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1²ó¿¨¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¥Û¡¼¥à¤Î¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¿¹²¼¡Ë¡£
¡¡¤Õ¤À¤ó¤Ï°ìÈ¯Ä¹ÂÇ¤¬Çä¤ê¤Î3ÈÖÂÇ¼Ô¤¬¸«¤»¤¿°ìÀ¤°ìÂå¤Î¡ÈÇ¦¼Ô¥×¥ì¡¼¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢¾¡¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿ºå¿À¤Ï¡¢Íâ3Æü¤â¿¹²¼¤Î¹â¹»¡ÊÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ë¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëËÅÄ´²¤Î¥µ¥è¥Ê¥éµ¾Èô¤Ë¤è¤ê¡¢3Ï¢Àï¤Î¤¤¤º¤ì¤â1ÅÀº¹¾¡¤Á¡£¤µ¤é¤Ë7·î10Æü¤Þ¤ÇÅÜÅó¤Î11Ï¢¾¡¤òµÏ¿¤·¡¢2¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤êV¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂç¤¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
À¤³¦½é¤Î²÷µó
¡¡¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤¿6·î¤Ë¤â¡¢¥¥é¥ê¤È¸÷¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î6Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢Åì¹¸Ê¿¤Ë4²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¢6²ó1»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿ºå¿À¤Ï¡¢8²ó¤Ë¤ÏÀèÈ¯¡¦Â¼¾åðó¼ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥Õ¤·¤¿ÀÐ°æÂçÃÒ¤¬±¦Â¦Æ¬ÉôÉÕ¶á¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼ÂÇµå¤ò¼õ¤±¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï0ÂÐ0¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¬¡¢·àÅª¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡ÊÀÐ°æ¤ËÂÇµå¤¬¡ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤Î¤Ç¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤¤¤¤Êó¹ð¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÌÚÏ²À»Ìé¤Î¥Ð¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡10²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò4ÈÖ¼ê¡¦¶ÍÉßÂóÇÏ¤¬Î¿¤¤¤À¤½¤ÎÎ¢¡¢»Íµå¡¢°ÂÂÇ¡¢µ¾ÂÇ¡¢·É±ó¤Î1»àËþÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡ÊÁ°ÂÇ¼Ô¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏº¤¬¡Ë¿½¹ð·É±ó¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£²Ð¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÊ¢¤ò³ç¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î4ÈÖ¼ê¡¦ÀîÀ¥·øÅÍ¤«¤é°ìÎÝÀþ¤ò±Ô¤¯ÇË¤ë¼¹Ç°¤Î¥µ¥è¥Ê¥é°ÂÂÇ¡£º£µ¨ºÇÂ¿¤ÎÃù¶â¡Ö12¡×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤â¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢²¿¤È¤«¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤¬¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¡¢6·î8Æü¤Þ¤Ç4Ï¢¾¡¤òµÏ¿¡£Æ±10Æü¤«¤é7Ï¢ÇÔ¤ÈÄ¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤â·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢6·î½é¤á¤Ë6¾¡1ÇÔ¤ÈÃù¶â¤ò¿£¤ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¥â¥Î¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢7·î¤ÎÂç¹¶Àª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀº¹¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Åª¤ÊÂçµÏ¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢8·î19Æü¤ÎÃæÆüÀï¤À¡£
¡¡Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö22¡×¤Îºå¿À¤Ï¡¢3ÂÐ3¤Î6²ó¤ËÂåÂÇ¡¦»å¸¶·òÅÍ¡¢·§Ã«·ÉÍ¨¤ÎÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç2ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤¹¤¬¡¢7²ó¤Ë4ÈÖ¼ê¡¦µÚÀî²íµ®¤¬²¬ÎÓÍ¦´õ¤Ë±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê2¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò²¿¤È¤«Æ¨¤²ÀÚ¤ë¤¿¤á¡¢8²ó¤«¤éÀÐ°æÂçÃÒ¤¬5ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£1»à¤«¤éÂåÂÇ¡¦¥Ö¥é¥¤¥È·òÂÀ¤Ë±¦Á°°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¡¦¾åÎÓÀ¿ÃÎ¤ò¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÆâ³ÑÄã¤á153¥¥íÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¥Ö¥é¥¤¥È¤ÎÆóÅð¼ºÇÔ¤Ë¤è¤ë»°¿¶¥²¥Ã¥Ä¡¼¤Ç¡¢¸«»öÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢ºÇ½ª²ó¤Î¼é¸î¿À¡¦´äºêÍ¥¤È¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ç¡¢ÃÍÀé¶â¤Î1ÅÀº¹Æ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡Íø¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢8·î17Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¼«¤é¹¹¿·¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎNPBÏ¢Â³»î¹çÌµ¼ºÅÀµÏ¿¤ò¡Ö41¡×¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤ÎMLBµÏ¿Ä¶¤¨¤â¤Ï¤¿¤·¤¿¡Ê18¡Á19Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¡¢21¡Á22Ç¯¤Ë¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡¦¥Ø¥¤¥À¡¼¤¬Ã£À®¡Ë¡£Ã±Ç¯¤Ç¤ÎÃ£À®¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óÀ¤³¦½é¤Î²÷µó¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÀÐ°æ¤Ï¡ÖÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÊºäËÜ¡ËÀ¿»ÖÏº¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡£ÅðÎÝ¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸¬µõ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÁË»ß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿½÷Ë¼Ìò¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤êV¤ò·è¤á¤¿9·î7Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤â¡¢ÀÐ°æ¤Ï8²ó¤Î1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢48»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡¢ËÉ¸æÎ¨0.18¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤Ç¡¢»Ë¾åºÇÃ»¤Î±É´§¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
µ×ÊÝÅÄÎ¶Íº¡Ê¤¯¤Ü¤¿¡¦¤¿¤Ä¤ª¡Ë
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ãæ±ûÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÃÏÊý»æ¤Îµ¼Ô¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤ºÌîµå¤òÃæ¿´¤Ë¼¹É®³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤á¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ç¡¼¥¿¤È»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹Í»¡¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·Ãøºî¤Ï¡Ø»àÆ®¡ª·ãÆÍ¡ªÅìÅÔÂç³ØÌîµå¡Ù¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¼Ò¡Ë¡£
