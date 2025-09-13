¡ÖÃ¯¤â¤¬¤Ê¤êÆÀ¤ë¿È¶á¤ÊÉÂµ¤¡×Ç§ÃÎ¾É¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¡¡ÉÙ»³»Ô¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È
º£·î¤ÏÇ§ÃÎ¾É·î´Ö¤Ç¤¹¡£ÉÙ»³»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤ÎÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ä´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¸©Æâ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏÉÙ»³»Ô¤Î¥¢¥Ô¥¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢Ç§ÃÎ¾É¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Ë´Ø¤¹¤ë27¤Î¥Öー¥¹¤¬½ÐÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥²ー¥à¤òÄÌ¤·¤ÆÇ§ÃÎµ¡Ç½¤òÂ¬Äê¤Ç¤¤ë¥³ー¥Êー¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÂÎ¸³¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ë¤ÏÇ§ÃÎ¾É¡¦·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã³²¤Î¿Í¤¬¤ª¤è¤½7Ëü8000¿Í¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2040Ç¯¤Ë¤Ï10Ëü2000¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ï¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¤Ê¤êÆÀ¤ë¿È¶á¤ÊÉÂµ¤¤Ç¡¢Àµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç§ÃÎ¾É¤ËÍ¥¤·¤¤ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£