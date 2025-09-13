13¥Áー¥à¤ÎÇ®Àï»Ï¤Þ¤ë¡¡³ØÆ¸ÌîµåÂç²ñ
¸©Æâ³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿13¥Áー¥à¤¬Áè¤¦¡¢JA¶¦ºÑ³ØÆ¸ÌîµåÂç²ñ¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤È·òÁ´¤Ê¥¹¥Ýー¥ÄÀº¿À¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤Ë¡¢JA¶¦ºÑÏ¢½©ÅÄ¤È¸©Æâ¤ÎJA¤¬ËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤Æº£²ó¤Ç23²óÌÜ¤Ç¤¹¡£³ÆJA´ÉÆâ¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤Ê¤É¤·¤¿13¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
²Ö´Û¥É¥Ã¥«ー¥ó¥º ÂçÍ§ñ¥¿¿¼ç¾¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÌîµå¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ø´¶¼Õ¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×
6Ç¯À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¸å¤ÎÁ´¸©Âç²ñ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ13Æü¤«¤é2Æü´ÖÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£·è¾¡¤Ï14Æü¤Ç¡¢Âç²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤ÏABS¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÍè·î4ÆüÅÚÍËÆü¤Î¸á¸å3»þ¤«¤éÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£