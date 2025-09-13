Gリーグ選抜第2戦…226cmビッグマン先発、アルバルク東京は新加入外国籍SGを先発起用
9月13日、TOYOTA ARENA TOKYOで行われているプレシーズンゲーム『B.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025』アルバルク東京 vs NBA Gリーグ・ユナイテッドのスターティングファイブが発表された。
デイニアス・アドマイティスヘッドコーチが率いるA東京は、アジアカップでも日本代表として戦ったガードのテーブス海と、長らくチームに在籍するキャプテンのザック・バランスキーに加え、新加入のマーカス・フォスター、平岩玄、小酒部泰暉といった5人が先発出場。
対するGリーグ・ユナイテッドは、身長226センチを誇るジャマリオン・シャープを筆頭に、ガードのチャソン・ランドルとデイビオン・キンジー、フォワードのバディ・ボーハイム、フェロン・ハントが起用された。
今回の試合は、Bリーグの国際企画『B.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025』の一貫として開催され、13日17時05分頃ティップオフ。
◆■『B.LEAGUE GLOVAL INVITATIONAL 2025』スターター
▼アルバルク東京
テーブス海（PG／188センチ）
ザック・バランスキー（SF・PF／193センチ）
マーカス・フォスター（SG／191センチ）
平岩玄（C／200センチ）
小酒部泰暉（SG／187センチ）
▼NBA Gリーグユナイテッド
チャソン・ランドル（G／185センチ）
デイビオン・キンジー（G／196センチ）
ジャマリオン・シャープ（C／226センチ）
バディ・ボーハイム（F／196センチ）
フェロン・ハント（F／203センチ）