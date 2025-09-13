Gリーグ選抜第2戦…226cmビッグマン先発、アルバルク東京は新加入外国籍SGを先発起用

9月13日、TOYOTA ARENA TOKYOで行われているプレシーズンゲーム『B.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025』アルバルク東京 vs NBA Gリーグ・ユナイテッドのスターティングファイブが発表された。

デイニアス・アドマイティスヘッドコーチが率いるA東京は、アジアカップでも日本代表として戦ったガードのテーブス海と、長らくチームに在籍するキャプテンのザック・バランスキーに加え、新加入のマーカス・フォスター、平岩玄、小酒部泰暉といった5人が先発出場。

対するGリーグ・ユナイテッドは、身長226センチを誇るジャマリオン・シャープを筆頭に、ガードのチャソン・ランドルとデイビオン・キンジー、フォワードのバディ・ボーハイム、フェロン・ハントが起用された。

今回の試合は、Bリーグの国際企画『B.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025』の一貫として開催され、13日17時05分頃ティップオフ。

◆■『B.LEAGUE GLOVAL INVITATIONAL 2025』スターター

▼アルバルク東京



テーブス海（PG／188センチ）



ザック・バランスキー（SF・PF／193センチ）



マーカス・フォスター（SG／191センチ）



平岩玄（C／200センチ）



小酒部泰暉（SG／187センチ）

▼NBA Gリーグユナイテッド



チャソン・ランドル（G／185センチ）



デイビオン・キンジー（G／196センチ）



ジャマリオン・シャープ（C／226センチ）



バディ・ボーハイム（F／196センチ）



フェロン・ハント（F／203センチ）