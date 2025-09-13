[9.13 J1第29節](ベススタ)

※18:00開始

主審:山下良美

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 24 小畑裕馬

DF 3 奈良竜樹

DF 5 上島拓巳

DF 77 志知孝明

MF 6 重見柾斗

MF 11 見木友哉

MF 14 名古新太郎

MF 16 小田逸稀

MF 22 藤本一輝

MF 47 橋本悠

FW 9 シャハブ・ザヘディ

控え

GK 31 村上昌謙

DF 2 湯澤聖人

DF 37 田代雅也

MF 8 紺野和也

MF 15 秋野央樹

FW 13 ナッシム・ベン・カリファ

FW 17 ウェリントン

FW 32 サニブラウン・ハナン

FW 53 前田陽輝

監督

金明輝

[セレッソ大阪]

先発

GK 1 福井光輝

DF 27 ディオン・クールズ

DF 31 井上黎生人

DF 44 畠中槙之輔

DF 66 大畑歩夢

MF 8 香川真司

MF 11 チアゴ・アンドラーデ

MF 35 吉野恭平

MF 48 柴山昌也

MF 77 ルーカス・フェルナンデス

FW 13 中島元彦

控え

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 3 進藤亮佑

DF 16 奥田勇斗

DF 33 西尾隆矢

MF 5 喜田陽

MF 10 田中駿汰

MF 19 本間至恩

FW 9 ラファエル・ハットン

FW 55 ヴィトール・ブエノ

監督

アーサー・パパス