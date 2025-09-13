福岡vsC大阪 スタメン発表
[9.13 J1第29節](ベススタ)
※18:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 5 上島拓巳
DF 77 志知孝明
MF 6 重見柾斗
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 16 小田逸稀
MF 22 藤本一輝
MF 47 橋本悠
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 31 村上昌謙
DF 2 湯澤聖人
DF 37 田代雅也
MF 8 紺野和也
MF 15 秋野央樹
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 17 ウェリントン
FW 32 サニブラウン・ハナン
FW 53 前田陽輝
監督
金明輝
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 27 ディオン・クールズ
DF 31 井上黎生人
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 8 香川真司
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 35 吉野恭平
MF 48 柴山昌也
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 13 中島元彦
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 進藤亮佑
DF 16 奥田勇斗
DF 33 西尾隆矢
MF 5 喜田陽
MF 10 田中駿汰
MF 19 本間至恩
FW 9 ラファエル・ハットン
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
