磐田vs今治 スタメン発表
[9.13 J2第29節](ヤマハ)
※19:00開始
主審:傅明
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 21 三浦龍輝
DF 4 松原后
DF 5 江崎巧朗
DF 8 為田大貴
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 7 上原力也
MF 16 グスタボ・シルバ
MF 18 井上潮音
FW 9 渡邉りょう
FW 39 角昂志郎
FW 71 倍井謙
控え
GK 1 川島永嗣
DF 3 森岡陸
DF 22 上夷克典
DF 38 川口尚紀
MF 6 金子大毅
MF 25 中村駿
MF 33 川合徳孟
MF 79 ブラウンノア賢信
FW 11 マテウス・ペイショット
監督
ジョン・ハッチンソン
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 加藤徹也
DF 5 ダニーロ
DF 16 大森理生
MF 4 市原亮太
MF 7 山田貴文
MF 14 弓場堅真
MF 20 ヴィニシウス・ディニス
MF 41 安井拓也
FW 10 マルクス・ヴィニシウス
FW 36 横山夢樹
控え
GK 47 植田峻佑
DF 24 竹内悠力
DF 37 梅木怜
MF 9 近藤高虎
MF 18 新井光
MF 33 笹修大
MF 50 三門雄大
FW 11 ウェズレイ・タンキ
FW 13 藤岡浩介
監督
倉石圭二
※19:00開始
主審:傅明
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 21 三浦龍輝
DF 4 松原后
DF 5 江崎巧朗
DF 8 為田大貴
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 7 上原力也
MF 16 グスタボ・シルバ
MF 18 井上潮音
FW 9 渡邉りょう
FW 39 角昂志郎
FW 71 倍井謙
控え
GK 1 川島永嗣
DF 3 森岡陸
DF 22 上夷克典
DF 38 川口尚紀
MF 6 金子大毅
MF 33 川合徳孟
MF 79 ブラウンノア賢信
FW 11 マテウス・ペイショット
監督
ジョン・ハッチンソン
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 加藤徹也
DF 5 ダニーロ
DF 16 大森理生
MF 4 市原亮太
MF 7 山田貴文
MF 14 弓場堅真
MF 20 ヴィニシウス・ディニス
MF 41 安井拓也
FW 10 マルクス・ヴィニシウス
FW 36 横山夢樹
控え
GK 47 植田峻佑
DF 24 竹内悠力
DF 37 梅木怜
MF 9 近藤高虎
MF 18 新井光
MF 33 笹修大
MF 50 三門雄大
FW 11 ウェズレイ・タンキ
FW 13 藤岡浩介
監督
倉石圭二