[9.13 J2第29節](ヤマハ)

※19:00開始

主審:傅明

<出場メンバー>

[ジュビロ磐田]

先発

GK 21 三浦龍輝

DF 4 松原后

DF 5 江崎巧朗

DF 8 為田大貴

DF 52 ヤン・ファンデンベルフ

MF 7 上原力也

MF 16 グスタボ・シルバ

MF 18 井上潮音

FW 9 渡邉りょう

FW 39 角昂志郎

FW 71 倍井謙

控え

GK 1 川島永嗣

DF 3 森岡陸

DF 22 上夷克典

DF 38 川口尚紀

MF 6 金子大毅

MF 25 中村駿

MF 33 川合徳孟

MF 79 ブラウンノア賢信

FW 11 マテウス・ペイショット

監督

ジョン・ハッチンソン

[FC今治]

先発

GK 1 立川小太郎

DF 2 加藤徹也

DF 5 ダニーロ

DF 16 大森理生

MF 4 市原亮太

MF 7 山田貴文

MF 14 弓場堅真

MF 20 ヴィニシウス・ディニス

MF 41 安井拓也

FW 10 マルクス・ヴィニシウス

FW 36 横山夢樹

控え

GK 47 植田峻佑

DF 24 竹内悠力

DF 37 梅木怜

MF 9 近藤高虎

MF 18 新井光

MF 33 笹修大

MF 50 三門雄大

FW 11 ウェズレイ・タンキ

FW 13 藤岡浩介

監督

倉石圭二