北九州vs群馬 スタメン発表
[9.13 J3第27節](ミクスタ)
※18:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 6 星広太
DF 22 山脇樺織
DF 44 辻岡佑真
DF 50 杉山耕二
MF 14 井澤春輝
MF 20 矢田旭
MF 25 坪郷来紀
MF 34 高吉正真
MF 66 高橋大悟
FW 10 永井龍
控え
GK 41 杉本光希
DF 13 東廉太
MF 17 岡野凜平
MF 28 木實快斗
MF 32 高柳郁弥
FW 18 渡邉颯太
FW 24 吉長真優
FW 29 高昇辰
FW 99 樺山諒乃介
監督
増本浩平
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 30 小柳達司
DF 37 瀬畠義成
DF 43 野瀬翔也
MF 7 西村恭史
MF 14 菊地健太
MF 20 下川太陽
MF 27 藤村怜
MF 36 安達秀都
MF 38 小西宏登
FW 10 高澤優也
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
MF 8 山内陸
MF 15 風間宏希
MF 33 櫻井文陽
MF 49 小竹知恩
FW 9 青木翔大
FW 18 田中翔太
FW 32 河田篤秀
監督
沖田優
