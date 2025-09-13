BE:FIRST¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡Ù4Ç¯Ï¢Â³½Ð±é¡ª¿·¶Ê¡ÖSecret Garden¡×¤ò¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
BE:FIRST¤¬9·î13Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ÀéÍÕ»ÔÁÉ²æ¥¹¥Ýー¥Ä¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£
4Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖSecret Garden¡×¤ò´Þ¤àÁ´10¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢LOTUS STAGE¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¢£Á´10¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¤Ê¤«¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤Ç½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¶Ê¡ÖSecret Garden¡×¤Ï¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ò·Ð¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëBE:FIRST¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸ø³«Ãæ¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
01. GRIT
02. Mainstream
03. Secret Garden
04. Set Sail
05. Brave Generation
06. Boom Boom Back
07. Great Mistakes
08. Sailing
09. Bye-Good-Bye
10. Ì´Ãæ
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.17 ON SALE
SINGLE¡Ö¶õ¡×
2025.10.29 ON SALE
ALBUM¡ØBE:ST¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 SETLIST¡×
https://BEFIRST.lnk.to/ROCKINJAPANFESTIVAL2025
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/