¿·³ã¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¿£Ì£É£Î£Å¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¢Åê»ñ¾ðÊó¤Ë¡Ö°ÂÁ´¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡Ä¸©·Ù¤¬Ãí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡¿·³ã¸©·Ù¤Ï£±£±Æü¡¢ÂìÂô°Í»ÒËÜÉôÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¿£Ì£É£Î£Å¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¥È¡¼¥¯¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó¤Î»ñ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á»²²Ã¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó·¿Åê»ñº¾µ½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Åê¹Æ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï¡¢ÂìÂô»á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤ÎÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÅê»ñ¤Î°ÂÁ´À¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©·ÙÀ¸³è°ÂÁ´´ë²è²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂìÂô»á¤òÌ¾¾è¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥È¡¼¥¯Æâ¤Ç¡Ö¸½ºß¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î»²²Ã¼Ô¤«¤é¡ÖËÜÉôÄ¹¤òÌ¾¾è¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££±£²ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤ËÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂìÂôËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö´û¤ËÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÂçÊÑÍ«Î¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·è¤·¤Æ¤À¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£