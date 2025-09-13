自然とは不釣り合いなピクニック用ブランケットの横でポーズを取るマサイ族の男性/Zed Nelson/Institute

（ＣＮＮ）ロンドンを拠点に活動する写真家ゼッド・ネルソン氏は、インタビューを始めるやいなや、筆者の背後の壁に掛かった絵に気付いた。

「完璧だ」とネルソン氏は言った。

そのキャンバスには、ビロードのクッションに横たわって眠るトラが描かれ、パステル調の葉や花々の中に浮かんでいる。ネルソン氏の言う「完璧」とは「見事に描かれている」という意味ではなく、我々人間が自然との間で築いてきた、理想化された人間中心の関係の象徴として完璧という意味だ。

ネルソン氏がこの絵を見て思い出したのは、フランスのロマン主義画家ウジェーヌ・ドラクロワの作品「母虎と戯れる子虎」だ。ドラクロワは、動物園で飼育されているトラと自身の飼い猫をモデルにこの絵を描いた。

「絵画におけるロマン主義運動は、人間と自然界との分離から始まった。我々が自然から離れ、我々の想像から自然が遠のくにつれ、こうした過度にロマン化された自然の姿を再現するようになった」とネルソン氏は言う。

これは、ネルソン氏の最新のプロジェクト「Ｔｈｅ Ａｎｔｈｒｏｐｏｃｅｎｅ Ｉｌｌｕｓｉｏｎ（人新世の幻想）」の主要なテーマであり、同氏はこの作品でソニーワールドフォトグラフィーアワード２０２５の年間最優秀賞を受賞した。ネルソン氏が６年間にわたり、１４カ国・４大陸で撮影した写真には、演出された動物園の生息環境、人工のスキー場、屋内の熱帯雨林、人工のビーチといった人間が想像した自然が写し出されている。

ネルソン氏は前作「Ｌｏｖｅ Ｍｅ」で、美の基準の均質化を探った。

「今回の作品にも共通する部分がある。今回のテーマは、我々がいかにしてこの人工的かつ理想化された自然を押し付けられているかだと言いたいところだが、実は我々自身が進んでそれに加担している」とネルソン氏は説明した。

「我々が本物の自然を破壊する一方で、人工的に作られ、演出され、丹念に仕立てられた自然をさらに増やしているように思える」（ネルソン氏）

この「心理的断絶」こそ、ネルソン氏が最も明らかにしたいと考えていることだ。この写真集には、皮肉とディストピアが同程度織り交ぜられている。皮肉の効いた作品としては、ケニアで映画「愛と哀しみの果て」のワンシーンを思わせるようなシャンパンブランチのために広げられたピクニック用ブランケットの横でポーズを取るマサイ族の男性の写真、またディストピア作品としては、世界最大の屋内熱帯雨林のビーチで、子どもがガラス繊維でできた岩の上に座っており、その背後の空を描いたキャンバスが少し破れている写真が挙げられる。

ネルソン氏はそのディストピア作品について、「まるで『（映画）トゥルーマン・ショー』のようだ。あの子は人工の世界の端の端に行きついてしまった」と述べた。

しかしなによりも、この作品全体を貫いているのは深い哀感だ。それを醸し出しているのは、絶滅危惧種をはく製にした博物館のジオラマ、プラスチックのパイプが通る暗い水槽の中を泳ぐ色鮮やかな魚の群れ、インスタグラムのインフルエンサーたちのために水浴び場まで行進させられる飼育下のゾウ、そして決して知ることのない北極の風景を描いた壁画のそばで身を縮める檻（おり）の中のホッキョクグマの写真だ。

「我々が本物の自然の代わりに作り出したものは、我々が気付かぬまま、我々が失ったものへの記念碑になっている」（ネルソン氏）

陰鬱ながらも美しい

「人新世」という言葉は、人類の時代を意味する。まだ正式な地質年代ではないが、ネルソン氏は、将来、現代社会がこの新しい時代の始まりとして位置づけられると確信している。その証拠として、化石燃料による二酸化炭素濃度の上昇、マイクロプラスチックの大量発生、さらにコンクリート層の存在が挙げられる。

「時代を改名することの有用性は、我々が地球に与えている影響に人々の注意を向けさせる点にある」とネルソン氏は言う。ネルソン氏は、環境保護に関する言葉はどこか使い古され、陳腐化しており、人々はそれらの言葉に触れても何も感じなくなっていると見ている。

そこでネルソン氏は、人々にこれまでとは違う考えや感情を抱かせるようなビジュアルを提示することにより、この集団的無感覚に対抗しようと考えた。

ネルソン氏の写真は、陰鬱（いんうつ）ながらも美しいというパラドックスを映し出している。

２０２１年の研究によると、世界の陸地のうち生態学的に手つかずの状態で残っているのは３％未満にすぎない。その一方で、自然を基盤とした観光や、自然を模倣するデザイン思想である「バイオフィリック建築」の人気は急上昇している。また世界の野生生物の個体数は、過去５０年間で平均７３％も減少している一方、世界では野生のトラよりも飼育下のトラの方が多い。

北極の氷床は壊滅的な「暴走融解」に向かっており、海面上昇により沿岸地域のコミュニティーが破壊される恐れがあるが、その一方で、ドバイのカクテルバーでは、富裕層に汚染のない飲み物を提供するためにグリーンランドの古代氷河の氷を輸入している。

「我々は自分たちのために幻想を作り出している。それは、自分たちの行いを隠すためか、あるいは安心を求めて逃げ込める場所を作るためだ。なぜなら我々はすでに失ったものを強く求めるからだ」（ネルソン氏）

原文タイトル：‘We’re creating an illusion for ourselves’: Photographer explores how humans have lost touch with nature（抄訳）