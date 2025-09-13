リニューアルした渋谷の『本家しぶそば』に「さばコロッケそば」が店舗限定メニューに登場！【おいしい食べ方付き】

この秋、渋谷に鯖レジェンドが！！ 2025年9月14日（日）にオープンする『本家しぶそば 渋谷道玄坂店』の看板メニューとして世界初の「さばコロッケそば」が登場！ 「鯖サミットin美浜2024」でも大好評だった、和歌山県日高町の「さばコロッケ」がまさかの立ちそば、いやまさかの渋谷デビュー。そのヒストリーをご紹介します！

クエの街・日高町

さばコロッケのふるさとは、和歌山県の中西部に位置する和歌山県日高町。海と山に囲まれた自然豊かな町だ。魚の宝庫といわれる紀伊水道に面し、黒潮と瀬戸内海海域が交わる日高沖は、県下有数の好漁場。年間を通して絶品の魚が水揚げされている。なかでも、有名なのはサバ……ではなくて「クエ」である。

日高町の海岸部。煙樹（えんじゅ）海岸県立自然公園にも指定され、和歌山でも屈指のきれいな海岸として知られる

冬になると、町内の飲食店や旅館などでは、脂のりがバツグンになったクエを使った「天然クエ鍋」が提供され、多くの観光客でにぎわう。

日高町名物天然クエ鍋。旬の10〜3月、町はクエ一色に

日高町公式ホームページにもこうある。

「日高町では、魚の王様はクエと昔から相場は決まっています。造りでよし、鍋によし、揚げてよし。名物『クエ料理』はクエ祭で知られる本場、日高町で食べてこそ値打ちがあるというもの」

絶賛「クエ推し」だ。

町の中心地にはクエのモニュメントが鎮座し、クエ供養碑も！

「2018年には『ニッポン全国鍋グランプリ』で最高賞『金の鍋賞』 を受賞しました」と胸を張るのは日高町商工会事務局長の荊木宣雄さん。トレードマークは「見事な角刈り」だ。

荊木宣雄さん。生まれも育ちも日高町

ミスター角刈りは、愛する日高町を盛り上げるべく知名度向上、観光客数アップ、交流人口の増加のために東奔西走する「熱血行動派」。

日高町の知名度を上げるべく「ニッポン全国鍋グランプリ」への応募を推進した「仕掛け人」は荊木さんである。受賞が追い風になって、クエを日高町における観光の目玉になったものの、仕掛け人は悩んでいた。

「クエは高いんですわ」

なんといっても、クエは高級魚。いかんせん、イベントのPRや商品加工に、おいそれと使える代物ではないのである。

「もうちょっとカジュアルなものができないか、できへんかなあ。『コロッケ』とか、ええんちゃうか」と思い至った荊木さん。けれど「何を具材にするか」が、思いつかなかった。

そんな荊木さんにアイデアが降臨したのは「千葉県で」だった。

「アジのなめろうを焼いた『さんが焼き』を食べていたときに、これ、フライにしたらおいしいんちゃうかと思ったんですわ」。

はっ。

アジ→サバ

荊木さんの頭の中でピカッと青魚の稲妻が轟いた。じつは日高町は、「日本の巻き網漁法発祥の地」といわれている。大正8年、日高町出身の大出弥右衛門がカナダから技術を持ち込み、漁師たちが千葉・銚子沖や瀬戸内海まで出船していたことから全国に広まったとされているのだ。

巻き網発祥の地と言われている阿尾漁港

「サバでコロッケ」で東奔西走

その巻き網漁法でいまも、漁獲されているのが「サバ」。通年、比較的マサバのまとまった水揚げがあった。そもそもサバは秋祭りで必ず鯖寿司をふるまうなど、なじみのある存在でもある。

「『サバでコロッケ』、いけるんちゃうか！」。まさかの「なめろう」からの閃きを受けて、サバが水揚げされる「比伊崎漁業協同組合」へ直行した荊木さん。

さっそく試作にとりかかり「しょうが味」「カレー味」「梅味」が完成。大阪府内でのイベントで販売を行ったところ「サバのコロッケなんて、珍しい！」と好評を博したものの、「結果としては、うまくいきませんでしたわ」と荊木さん。「素人が作ったもんをあげても割れたり、火が通ってなかったり。改良しないと無理があったんですわ」

しかし、そこであきらめないのが、行動派のミスター角刈り。鍋のイベントで出合った「日本コロッケ協会」の関係者のもとへ直行。紹介された「コロッケ王子」こと、北海道・サンマルコ食品・代表取締役社長の藤井幸大さんのもとへ、またまた直行。

荊木さんの熱量におされて、わざわざ訪れた藤井さんがさっそく試作品を提案。「塩麹」「味噌だれ」「南蛮漬け」の３種類を、試食した結果、南蛮漬けで進めることが決定。

■以下、荊木さんの手帳より

６月17日 北海道のサンマルコ食品工場で試作スタート。

あわせて9月21日から開催される

全国コロッケフェスティバル2019in龍ケ崎へ応募

……商品の完成がいつなのか決まってもいない中、いきなり「応募」である。

「やるなら賞とらなあかんのです。日高町っていってもわからへんやろ。商品が売れへんやんか」。日高町をメジャーにするためには「賞」という冠が必要。意志の男・ミスター角刈りは、一度決めたらミッションは確実に遂行。かくして予定どおり全国コロッケフェスティバル2019in龍ケ崎に無事完成した「さばコロッケ」を携えて出場。

さばコロッケはそもそも、たんなる「サバのミンチ」入りのコロッケではない。地元水揚げのサバを３枚におろして梅酢にひたしたのち、叩いてねっとりしたミンチにする。そしてなめらかになるまでマッシュした北海道産のジャガイモでくるんでカラリと揚げる。

手がこんでいるのである。

さばコロッケ。このとおり、ジャガイモとサバのミンチは一体化していない

フェスティバル出場の成果は荊木さんも予想だにせぬものだった、

さばコロッケのブースは大行列。４時間で1200個を売り上げ、またたくまに完売！

「しっかりサバ感があっておいしい」「サバの旨みがジャガイモとマッチしている」「魚が嫌いだったけどこれなら食べられる」と大好評！

「『サバが好きなので』と、さばコロッケ狙いで来てくれたお客さんも多かったね」と世間の「サバ好き」の多さも実感した荊木さん。

そのうえ、見事「龍ケ崎市長賞」を獲得！

全国コロッケフェスティバル2019in龍ケ崎で堂々の龍ケ崎市長賞を受賞！

栄誉を獲得したさばコロッケ。凱旋帰町後は、町内各地の飲食店で提供され、学校給食でも採用されるなど一気に町の名物に。県外のイベントでも大好評！ 庶民派のサバが、セレブなクエ並みにスターダムにのし上がっていったのである。

さばコロッケさばin鯖サミット

そして、話はこれでは終わらなかった。荊木さんに運命の瞬間が訪れた。

2022年10月29日（再現ドラマ的に読んでください）

ああ、きょうもええ天気やなー。さてと、はみがきでもするか。シャカシャカシャカシャカ。

＜居間からテレビの音声＞

「きょうは、長崎の鯖サミット会場からお届けします」

は？ はああああ？ なんやそれ！？

＜洗面所から猛ダッシュして、テレビをガン見する荊木さん＞

テレビに映っていたのは、長崎県松浦市で開催されていた「鯖サミットin松浦2022」の会場からブースを紹介して回る、ジェンヌの姿。

「鯖サミットだとおおおお。わい、知らんでそんなん。呼ばれてへんで！」

次の瞬間、荊木さんは車に乗っていた。向かったのである。鯖サミットへ。

大阪国際空港（伊丹空港）へ向かい、博多空港へ。レンタカーを借りて松浦市へ……。しかし和歌山県から長崎県。当たり前に遠いのである。

「佐賀で真っ暗でしたわ……」と荊木さん。佐賀で一夜を過ごし、翌日も開催されていた鯖サミットへ朝イチで乗り込むなり、サバジェンヌを探した荊木さん。関係者を捕まえるなり「サバジェンヌ、どこや？」

「帰りました」

（すみません……）

鯖サミットin松浦2022にて、全さば連公式MCロッキー松尾と。初日です

とりあえず、会場にいた全さば連・小林崇亮会長にはなんとか遭遇。2024年に開催された「鯖サミットin美浜2024」には、自慢のさばコロッケを携えて出店。

さばコロッケのブース

鯖サミットin美浜2024の日高町商工会ブース。ジェンヌともご対面。第一声が「なんでおらへんかったんや」だったことは言うまでもない……。

初めてミスター角刈りと、さばコロッケに遭遇したジェンヌさん。「旨い！」 想像をはるかに上回るおいしさ！

かぶりつくと、きめ細やでサクサクした衣、しっとりした食感、やさしい甘みのあるジャガイモの中から、サバの旨みが炸裂！ しかも揚げてもなお残る梅酢の効果でなんとも「さばやか」、あ、さわやか。

いくらでも食べられそうな「軽快な」味わい！ そしてサバのコクで、「ソース不要」のおいしさ。しかもですね。冷めてもおいしいのよ！！ これが！！

「サバやかすぎるコロッケ」は鯖サミットの会場でも大好評。何度も買いに来るお客さんもいるほど。「しっかりしたサバ感、旨みに華を添える梅酢のナイスサバランス」で「サバファン」の心をつかんださばコロッケ。

「世間にはこんなにサバ好きがおるんやなあ」とまたまた、実感した荊木さん。

荊木さん、サバ関係者によるサバトークセッションにも出演。サバ界デビュー

ところが、話はまたまたこれだけでは終わらなかった。

さばコロッケが蕎麦にのるまで

ここでサバジェンヌのカミングアウト。

サバ以外に好きなものがあります。

それは「コロッケそば」。ほぼ「立ち食いそば」にしか存在しない「かけそばの上にコロッケがのったそば」である。念のため説明したのは関東圏では定番だが、「おでんのちくわぶ」なみに「全国区」ではないからだ。

コロッケそば。立ちそばでは根強いファンをもつ

大阪育ちのジェンヌも当然ながら知る由もなかったが、東京で運命的な出合いを果たして以来、30年近く、月４回は食べてます。すごい好きです。コロッケそばについてなら、夜通し語れます。ええ。

というわけで鯖サミットから戻って、東京の立ちそばでコロッケそばをすすっていたジェンヌさん。コロッケ、だしにしみしみさせるとおいしいな〜♪ 鯖サミット楽しかったな〜♪

ん？

ここに、日高町のさばコロッケがのっていたらおいしい……かも！！

大好きなコロッケそばと、大好きなサバが合体なんて、サバらしすぎるよ、コロッケさばジェンヌ！ 思いついたらとまらない！ 妄想は膨らむばかり。

単体でもおいしいさばコロッケとの相性を考えると、ツユは黒く濃厚でしっかりした味わいのツユよりも、ダシの風味がいきた「優しい味わい」のツユが合うはず。

だったら……愛してやまない『しぶそば』！ ジェンヌにとって「癒し系立ちそば」である。

東急線沿線を中心に15店舗を展開するしぶそば。

『しぶそば』（写真は2024年にオープンした多摩川店）。いずれの店舗も落ち着いたくつろげる雰囲気。女性客も多い

蕎麦は吟味して独自の配合で製粉して打ち立ての鮮度の高い蕎麦を、茹でたてで。ツユはなんと「毎朝」仕込む。カツオ節、サバの枯節、宗田節を丁寧に炊いたダシに、明治５年創業の山梨県「テンヨ武田」の特選醤油を使い、自然な甘みになるようバランスよくブレンドした「カエシ」と合わせる。

だーかーら。上質なダシは香りよく、体に沁みるようにやさしく、奥深い味わい、シュッとした蕎麦は香りよく、ピチピチとしてしなやか。するするとなめらかで穏やかに食べ進められる。立ちそばなのに、女性客が多いのもうなずける。

定番以外にも季節ごとの食材を使った「おすすめ天そば」も人気。産地との限定コラボメニューも多く、特産そば粉を使った「夏の新そば祭」も好評

絶対、さばコロッケと「ナイスサバランス」なはず！

というわけで、向かいました。しぶそばを運営する「東急グルメフロント」へ。ご担当様にお目にかかるなり、しぶそば愛とコロッケそば愛と、さばコロッケ愛を激白。

愛が伝わったのか、圧が強かったのか（？）再度お打ち合わせを……のご連絡をいただき、サバジェンヌと、「コロッケそばを食べたことがない」ミスター角刈りで再訪。

……このふたりでは相当暑苦しかったと思うが、とにかく思いのたけをダブルで聞いていただいたのが今年2025年の３月。そこからいろいろとやりとりをさせていただき、7月、ビッグニュースが飛び込んだ。

「さばコロッケ」の採用が決定！しかも9月にリニューアルオープンするあの、あの！！『本家しぶそば 渋谷道玄坂店』の限定メニューとして！

本家しぶそばは、渋谷駅構内で40年間にわたって親しまれてきた伝説の名店だ。「しぶそば」の総本山として、立ちそばファンの心をがっつりつかんでいたものの、渋谷駅再開発にあたり、惜しまれながら2020年閉店。が５年の月日を経て復活する渋谷道玄坂店にてデビューを果たすとは……（涙）。

しかも「期間限定」ではなく、本家しぶそばのみの「レギュラーメニュー」。

道玄坂店のメニュー表をみて腰を抜かしそうになった。

ふつうの「コロッケ」は扱いなし。つまり、さばコロッケ一徹である。

「さばコロッケそば」は本家しぶそばで提供すべきメニュー

本家しぶそばの全メニュー。コロッケはない……。

マジか。

「しぶそば」が、「しぶさば」か！？

動揺するジェンヌ。ともかく、完成品をいただかなくては！

完成品の試食会場として向かったのは『しぶそば 綱島店』（さばコロッケそばの提供は本家しぶそばのみ）。

しぶそば綱島店は、なんと2階にお座敷席も！ お酒もあるので、まったり「しぶそば飲み」が楽しめる。

『しぶそば 綱島店』

出迎えてくださったのは、ジェンヌの暑苦しいプレゼンにお付き合いいただいた東急グルメフロント営業部直営グループの浅野豊彦さん、そして「本家しぶそば」クローズ時に店長を務めていた伊達 翔さんだ。

浅野豊彦（右）さん、伊達 翔さん。表！

浅野さんと伊達さんの裏！ しぶそば愛が伝わります

「多くのお客様から復活の声をいただいていた、本家しぶそばのオープンは、私もとてもうれしいです」と伊達さん。「数あるしぶそばのなかでも『本家』は別格でしたから」。

なにせ2000人もの来客数の日がある人気店。「『スピード感』が命。同時に『正確さ』も重要。どんなに慌ただしくても『お客さまに正しい味を提供する』ことは大前提。そばの茹で時間が10秒違っても味が変わるし、ツユも混み時間を考えて用意しておかないと煮詰まってしまう。おいしいお蕎麦で喜んでいただくために気が抜けませんでした」と伊達さんが説明する。

また、本家しぶそばには「券売機」はなく、レジ担当がマイクで厨房にオーダーを伝えるスタイル。「かーきーあーげー」など独特のイントネーションも本家流として愛されてきた。

そして「常連客」の多さも本家しぶそばならでは。

「毎日いらっしゃる方も多いんです。レジで『何にしますか？』というと『いつものに決まってるだろう」とお叱りを受けたこともありました』と伊達さんが笑う。だから「薬味の多め少なめも覚えておいて提供していました」。そんなアットホームな心遣いまで欠かさない本家しぶそば。最終日には多くのファンが訪れ大行列ができた。

さばコロッケ、そんな本家入り、光栄だぞ！……でも……「普通のコロッケはないのか」と常連さんに怒られたらどうしよう……。不安になるジェンヌ。

改めて浅野さんに、さばコロッケ採用の理由を伺った。「もちろん、まずおいしさです。何もかけなくて食べたい完成された味わいに驚きました。サバの枯節を使っているうちのツユとも、バランスがいいです」。よかった（涙）。

「インパクトもあるし、これは本家しぶそばで提供するべきメニューだと思いました」

と浅野さん。

2025年9月14日（日）にオープンする『本家しぶそば 渋谷道玄坂店

「本家しぶそばは、これから何十年も渋谷で歴史を紡いでいくべきブランド。だから最近流行りの食材やメニューで、打ち上げ花火のような商品を出すのではなく、長く愛される商品を提供していきたいと考えています。魚食が減っている中、魚ももっと食べていただきたいですし、そんな想いも込めてさばコロッケを提供したいと思います」と浅野さん。

期待の星・さばコロッケ！ ……だ、大丈夫か！？ またも不安になるジェンヌ。

ともかく、まずは完成品を食べてみよう！

サバコロッケそばをおいしく食べる

じゃーん。「さばコロッケそば」登場！ よかったね、のったね。なぜか母の気持ちで語りかけるジェンヌ（涙）。

「さばコロッケ」（650円）。わかめとねぎが添えられる

さばコロッケは単品でも販売。180円

さてここで。コロッケそば初心者の方に説明させていただきたい。コロッケそば好きが絶対に語りたがるのが「食べ方」。だいたい食べ方に「マイお作法」があり、それが「コロッケそば」の魅力でもある。

おおむね以下のふたつにわかれる。

（１）コロッケを上にのせて、ほどよくツユをしみしみさせてから食べる

（２）コロッケを最初から崩してツユをポタージュ状にして食べる

ジェンヌはがぜん「１」である。「崩れない」程度に、ほどよくツユがしみこんだコロッケを食べる。つまり「コロッケの決壊ギリギリ」ポイントを見極めつつ、蕎麦を食べる。

適度にコロッケを箸でたたいて、「どうかな〜」と硬さを確かめながら、ツユにコロッケをしみしみさせて「コロッケを育てる」。きた〜という「食べごろ」の瞬間にコロッケをパクリ。とろっとほどける味わい。うーん、なんておいしい！ だから箸でもって、コロッケが崩れるとアウト。崩壊ではなく「ギリギリ決壊」を正確に見極めて、育ったコロッケを食べる幸せって言ったら！！

コロッケによって、ツユの染み方も違うし、それ以前にツユの味わいとコロッケのバランスもさまざま。だから、その店ならではのタイミングも見極め、夏と冬の速度の違いも見極め……

……すみません。あと５時間くらい話していそうなのでやめます……。

いざ、「さばコロッケそば」！ まずはツユを飲んで蕎麦をずるずる。うんうん、安定して、やさしいなあ、しぶそば。

コロッケは、前述のとおり箸で確認しつつ、そばを食べ進めます。

箸がコロッケにあたった感触で「コロッケの育ち具合」がわかります、はい

箸でぴたぴた。おっ。ツユを含んで「ぽたぽた」感がでてきましたよ。はい、完成！ 「さばコロッケの決壊ギリギリ」状態！

ツユの重みをたくわえた「食べごろコロッケ」にご満悦のジェンヌ

いざ！ 割ってみます。

ツユでまろまろになった、ジャガイモのとろっと感がたまらんのよー

ツユで一体化したジャガイモとサバミンチ。さばコロッケの食べごろはこれですよ〜

うーん、ツユをふくんだジャガイモがほろり。そして、カツオ節のコクを含んだサバの旨みがほどけるように口の中に広がり、梅酢の爽やかさが追いかける。そしてツユを飲めばこちらも爽やか、そこに細めでなめらかなそばが、のど越しよく駆け抜ける。

ツユが染みてまったりしたさばコロッケ、梅風味でさっぱりと、軽快なそばがシュッと締める。いいぞいいぞー！

割った半分のさばコロッケは、どんどんツユだくに。箸で持ち上げられるまでは「つゆだくさばコロッケ」のもろもろ感を楽しみ、崩壊したさばコロッケは「ポタージュつゆ」にそばをからめて味わう。

ん？ つゆにコクが増している！ これは、まさかの！ 具の「追いサバ効果」でおいしさアップ。

もろもろになって、さばコロッケが溶け込んだ蕎麦もまたウマし！

普通のコロッケそばもおいしいけれど、さばコロッケそばは、コロッケもおいしく、「追いサバ」効果で蕎麦もおいしくなる。サバと梅とそばの競演が楽しめる「エンターテイナー」なコロッケそば。自信をもって、おすすめします！

おいしくコロッケそばを食べるには

ここからは、さらにもっとさばコロッケそばのおいしい食べ方を考えてみたい。

（１）さばコロッケそばの食べごろ＝「決壊ギリギリポイント」

「そんなにしつこく、決壊決壊っていうなら時間的にどれくらいよ！？」とおっしゃる方もいらっしゃるだろう（いるのか……？）。

そこで、検証してみました。じつは、浅野さんから事前に「さばコロッケそばは意外になかなか崩れない」と聞いていたので、通常のコロッケと比較してみることにした。

かけそばに、揚げたてではない通常のコロッケと、さばコロッケそばを同時にのせて、タイムを計測！

浅野さんと伊達さんに同時にのせていただく。

浅野さん、伊達さん、妙な研究にお付き合いいただいてありがとうございます……

いざスタート！

ふたつのコロッケを見つめ、たたくこと、待つこと１分あたりから、通常のコロッケの衣がしんなりしはじめた。

お。慌てて割ってみる。きた、ナイス決壊ギリギリ。箸あげすると重いけど割れず！

これこそベスト。1分15秒！ かたや、さばコロッケは平然とした状態……。

通常のコロッケの食べごろはこのくらい！

２分たっても微動だにせず。２.05．２.10、２.20……お、箸でたたくとぽたぽた。箸揚げすると重い！ きました。ナイス決壊ギリギリ。

さばコロッケの食べごろはこのくらい！

タイムは２分47秒！ １分以上の長持ち感。さばコロッケはふつうのコロッケより気持ち長めに、蕎麦の上で育ていただきたい。

コロッケもさばコロッケもベストタイミングは夏と冬、揚げたてかそうでないかで変わるのでそのあたりも心して

じつに有意義な検証である（ジェンヌしかやらないよ）。

（２）トッピングで味変 たまごがおすすめ！

さばコロッケそばに、プラスするなら何がいいか検討した結果、「たまご」ではなかろうかということでこちらもトライしてみた。

たまご（70円）に寄り添うコロッケ。なんだかかわいい

黄身を決壊して、割ったさばコロッケをからめてかつ玉ならぬ「さばコロッケ玉」に。

黄身を、さばコロッケにうまーくからめてください

うわー、たまごをまとい、ツユで軽く決壊したさばコロッケのやさしさよ。そこに蕎麦がからめば、思わず口角があがる魅惑の三位一体！

たまごをからめると、サバの旨みがたっておいしい

（１）カレーそばにのせる

さばコロッケは、単品でも販売されている。ここで今度は、さばコロッケをトッピングにしてベースを変えてみよう。

しぶそばでは昔ながらの「懐かしの黄色いカレー」とスパイスが効いた本格カレー「やみつきスパイスカレー」２種類のカレーがあるが、カレー蕎麦は後者を使用。

ここに、さばコロッケをオン。

カレーそば（660円）オンさばコロッケ。カレーライスでもぜひお楽しみを

今回は衣のサクサク感を楽しんでから、箸で割りカレーツユにからめてと……。お。素直にウマ！

スパイスの効いたカレーツユを含んださばコロッケもおいしいし、ほぐれたサバの身が入ったカレーツユもおいしさ上々。「わかりやすいおいしさ」に思えるけれども、こちらのさばコロッケ、「梅酢」が入っていることをお忘れなく。後味のさっぱり感が、スパイスの効いたサバの旨みをたたせる！ ただモノではないカレーそばに！

カレーツユがからまったさばコロッケにもうっとり

さばコロッケそば、サバらしいぞ！ 多彩な蕎麦への汎用性と相性にとめどない可能性を感じるばかり。かきあげやちくわ天、えび天など立ちそばの定番たちにもタイマンをはれるポテンシャル！ ……を具現化したようなとんでもないメニューも用意されている。

本家しぶそば名物「本家オールスター」！ まさかのかきあげ、えび天、いか天、かぼちゃ天、温玉、そしてさばコロッケ！ その名の通りオールスターが蕎麦の上で百花繚乱状態。

本家オールスター（1280円）。こちらも「どのタイミングでさばコロッケを食べようか」という、うれしい悩みとともに味わってみて

本家オールスターを前に悩む全さば連公式フォトグラファー兼決壊フォトグラファー木村くん。結局、さばコロッケはラスト、温玉とともにでした

本家しぶそば限定メニューとして「究極おかか飯」（270円）も。ごはんに香り高いおかかと温玉をオン。ちなみにおかかは、ツユに使っているカツオ節使用。旨い！

日高町から渋谷へ奇跡の回遊を遂げたさばコロッケ。ぜひ、蕎麦とともに楽しむサバらしい時間を！

■『本家しぶそば 渋谷道玄坂店』

［住所］東京都渋谷区道玄坂2-9−10

［営業時間］8時〜23時（22時半LO)、土・日・祝9時〜22時（21時半LO）※2025年9月14日（日）、15日（月）は10時〜18時（17時半LO）

［交通］各線渋谷駅から徒歩3分

取材・撮影／池田陽子

全日本さば連合会広報担当 サバジェンヌ／薬膳アテンダント。サバを愛する消費者の集まりである「全日本さば連合会」（全さば連）の広報を担当。日本各地のサバ情報の発信、サバ商品のPR、商品開発等を行う。北京中医薬大学日本校を卒業、国際中医薬膳師資格を持ち、薬膳アテンダントとしても活動。水産庁「海の宝！水産女子の元気プロジェクト」認定メンバー。著書に『サバが好き！〜旨すぎる国民的青魚のすべて』（山と渓谷社）、『ゆる薬膳。』（日本文芸社）など。全さば連HP：http://all38.com/

試食撮影／木村雅章（全日本さば連合会）

