¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡ÛÂç²ñ£²ÆüÌÜ£±£´Æü¤Ï½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¾®ÎÓ¹áºÚ¡¢º´Æ£ÁáÌé²À¤é½Ð¾ì¡¡ÅÄÃæÍ¤Èþ¤é¤Î½÷»Ò£±£°£°£Í¾ã³²¤âÍ½Áª
¡¡À¤³¦Î¦¾å¡¢Âè£²Æü¡Ê£±£´Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸«½ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ£³£°Ê¬·«¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬³«Ëë£²ÆüÁ°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¸áÁ°£·»þ£³£°Ê¬¤Ë¹æË¤¤¬ÌÄ¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï½éÂåÉ½¤ÇÁáÂç¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¡ÖÁá°ðÅÄ¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö²ñ¡×½Ð¿È¤Î¾®ÎÓ¹áºÚ¡ÊÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë¡£¡Ö¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤ò¸«¤Æ¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£Áá¤¯½ª¤ï¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¾Ð´é¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£·Ç¯¥í¥ó¥É¥óÀ¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤Î°ÂÆ£Í§¹á¡Ê¤·¤Þ¤à¤é¡Ë¡¢£³·î¤ÎÌ¾¸Å²°¥¦¥§¥¤¥á¥ó¥º¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò£±Ê¬°Ê¾å¤â¹¹¿·¤¹¤ë£²»þ´Ö£²£°Ê¬£µ£¹ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿º´Æ£ÁáÌé²À¡ÊÀÑ¿å²½³Ø¡Ë¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤âÆþ¾Þ°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©¤à¡£
¡¡½÷»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ë¤Ï¡¢·ã¤·¤¤¹ñÆâÁª¹Í¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤ÎÅÄÃæÍ¤Èþ¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¡¢Æ±£²°Ì¤ÎÃæÅç¤Ò¤È¤ß¡ÊÄ¹Ã«ÀîÂÎ°é»ÜÀß¡Ë¡¢Æ±£³°Ì¤ÎÊ¡Éô¿¿»Ò¡ÊÆüËÜ·úÀß¹©¶È¡Ë¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¡£