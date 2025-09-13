◇カーリング ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦 第３日（１３日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）

女子の代表決定戦第１戦は、ＳＣ軽井沢クラブがプレーオフを勝ち上がったフォルティウスに１１―３で勝利。３戦先勝の決勝戦で、１次リーグを合わせて２勝１敗。五輪最終予選への切符に王手をかけた。

第１エンド（Ｅ）から３点を先制したＳＣ軽井沢クは、第３Ｅにも３点取って６―１。第４Ｅ、第７Ｅからは連続スチールで、ＰＯではロコ・ソラーレに勝ったフォルティウスに一度もペースを握らせなかった。スキップ・上野美優は「前半から、リードからミス無くつなげられて３点取れたのはよかった。よりよいショットを明日求められると思うので、チームでコミュニケーションをとっていきたい」と語った。

１２月の五輪最終予選（カナダ）の日本代表まであと１勝。上野は「ジュニアで世界一なった時に、私はもう一度世界一になりたいと思ったので。代表決定戦での経験や、一つ一つ、いろんな経験が生きてくると思うので、目の前の試合に集中して、成長できるヒントをたくさん拾いたい」と、どん欲に目の前の一戦を見据えた。