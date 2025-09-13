¡Úµð¿Í¡ÛµÜ¸¶½Ù²ð¤¬£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Î²÷Åê¡Ö¤â¤¦£±²ó¾å¤¬¤Ã¤Æ£Ã£Ó¤âÅê¤²¤¿¤¤¡×
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£²¡½£³£Ä£å£Î£Á¡Ê£±£³Æü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¡¦µÜ¸¶½Ù²ðÅê¼ê¤¬¡¢£¶²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡££±²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£³Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Î´Øº¬¤ò£±£´£·¥¥íÄ¾µå¡¢°æ¾å¤ò£±£³£´¥¥í¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¹â¸«Âô¤ò£±£´£·¥¥íÄ¾µå¤Ç»Â¤Ã¤Æ¼è¤ê¡¢Áê¼êÂÇÀþ¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤Åêµå¡£¡Öº¸¤Ë¤Ï·ë¹½Åê¤²¤ä¤¹¤¤¡£¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ø²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îº£µ¨¤Ï£¸·î£±£¶Æü¤Ë½é¤á¤Æ£±·³¾º³Ê¤·¡¢ËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂ¨ÅÐÈÄ¡£¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤ê£±²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡££¸»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£°¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£°£°¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¹Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£¡Ö¡ÊÆüÄøÅª¤Ë¡ËÊÑÂ§Åª¤ÊÆ°¤¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼«Ê¬¤ÇÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢Ä¹´ü´Ö±óÀ¬¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡£±·³¤ÇÂç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤âÆÀ¤¿º¸ÏÓ¡£¡Ö¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤â¤¢¤Ã¤ÆÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤¦°ì²ó¾å¤¬¤Ã¤Æ£Ã£Ó¤âÅê¤²¤¿¤¤¡£À®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡×¡£¹¥Åê¤òÂ³¤±¡¢¤½¤Î»þ¤òÂÔ¤Ä¡£