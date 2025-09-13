スミスはMRIで異常なし、大谷の次回登板予定も明らかに

米大リーグ・ドジャースからの最新情報に、ファンから「休ませてほしいな」との声が上がっている。12日（日本時間13日）のジャイアンツ戦を前にデーブ・ロバーツ監督は、10日（同11日）のロッキーズ戦で開始直前にスタメン出場を回避したウィル・スミス捕手の状況について、MRIによる画像診断では異常がなかったものの「まだ調子が良くない」と語った。米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のジャック・ハリス記者が自身のXで伝えている。

スミスは3日（同4日）のパイレーツ戦で右手甲に打球を受け、今月上旬は欠場が続いた。同記者はさらに、スミスを負傷者リスト（IL）入りさせる可能性についてもチームは検討したが、指揮官は「まだそこまでには至っていない」と語ったと伝えた。日本のファンは「今は無理させないで休ませてほしいな」「なるべく休ませるしかないか」とコメントを寄せている。

またロバーツ監督は、大谷翔平投手の次回の登板は、15日（同16日）か16日（同17日）のフィリーズ戦になると明らかにした。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者が自身のXで伝えた。

フィリーズは現在、ナ・リーグ東地区で首位を独走中。さらに打線には、本塁打キングを走るカイル・シュワーバーもいる。直接対決が実現しそうだ。

日米のファンからは「このシリーズにはプレーオフのような雰囲気になるだろう」「オオタニさんVSリーグで最も勢いのあるチームだ」「フィリーズ戦ホームラン王争い相手に投げる大谷さん観られるのか」「シュワーバーさんと対決するってことか。おもしろいね」と、HR王争いを見据えた名勝負に期待する声が上がっている。



（THE ANSWER編集部）