À¾Éô·Ù»¡¤«¤è!?¡ÖÆü»º¤ÎÇúÂ®¥Ñ¥È¥«¡¼¡×NEXCOÅìÆüËÜ¤ÇºÇÂç¤ÎSA¤Ë½¸·ë¡ª ÅÔ¸©¶¤ò±Û¤¨¤¿Æ°¤ ²¿¤¬¡©
ºë¶Ì¡¦Åìµþ¡¦ÆÊÌÚ¤Î¥«¥Ã¥³¥¤¥¤·Ù»¡¼ÖÎ¾¤¬½¸¹ç
¡¡ºë¶Ì¸©·Ù»¡¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢·Ù»ëÄ£¤äÆÊÌÚ¸©·Ù»¡¤È¹çÆ±¤Ç½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°Ä¾Á°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ë¤ÏR33¤¬¡Û´õ¾¯¤ÊÎòÂå¤ÎGT-R¥Ñ¥È¥«¡¼¤ò¥¤¥Ã¥¸«¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡Æü»þ¤Ï9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°10»þ¤«¤é11»þ¤Þ¤Ç¡£¾ì½ê¤ÏÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¤ÎÏ¡ÅÄ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¥È¥«¡¼¤ÈNEXCO¡õ¼óÅÔ¹â¤Î´ÉÍýÂâ¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤¬½¸·ë¤·¡¢Å¸¼¨¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢½¸·ë¤¹¤ë¥Ñ¥È¥«¡¼¤ÏÌÀ¸À¤³¤½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Åö³ºÅê¹Æ¤Ëºë¶Ì¸©·Ù¤ÎR34¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¡×¡¢·Ù»ëÄ£¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¡¢ÆÊÌÚ¸©·Ù¤ÎR35¡ÖGT-R¡×¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²èÁü¤¬ÅºÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤³¤ì¤é¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢±«Å·¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£