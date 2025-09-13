¡ÖÈþ¤·¤¤¤±¤É¹¤È´¤±¤Ê¤¤¡Ä¡×¿¼Ìë¤ÎSFÃ»ÊÔ¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡È¾¯Ç¯¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ëÈþ¾¯½÷¡ÉÌò¤Ï¤À¤ì¡©¡Ô¶¦±é¤ÏµÜÂôÉ¹µû¡Õ¡½¡½ÀÄÌÚ¤ë¤¨¤«¡Ö¥Æ¥ì¥Ó·ò¹¯¿ÇÃÇ¡×
¡¡¥·¡¼¥º¥ó3¤Ê¤Î¤ÇÁ°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â²ÆµÙ¤ß´ü´ÖÃæ¤Ë¤³¤ì¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡ÚÌë¥É¥é¡Û¡ØÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍºSFÃ»ÊÔ¥É¥é¥Þ¡Ù¡£
¡Ø±ÇÁü¤ÎÀ¤µª¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡Ù¤ÇÀïÃæÀï¸å¤Î±¢µ¤¤Ê±ÇÁü¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸«¤Æ¡Ê¼«»¦¤·¤¿¶á±ÒÊ¸Ëû¤Î»à¤Ë´é¤Ê¤É¸«¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê°Å¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¤³¤ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£OP¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤ÏÆ£»ÒFÀèÀ¸¤Î¤¢¤Î³¨¤¬ÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯Ìö¤ê¡¢¤·¤«¤·¡¢²¿¤«ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡²ÈÂ²¤ÇÎ¹¹ÔÃæ¤ËÈô¹Ôµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¡¢¾¯½÷¤ß¤É¤ê¤ÈÀÄÇ¯ºä¸ý¤À¤±¤¬½õ¤«¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¤½¤³¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯À¸¤¤¿¿Í´Ö¤Îµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡£2¿Í¤Ï½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ò¤µ¤Þ¤è¤¤Êâ¤¡¢¤¤¤«¤À¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÀî¤ò²¼¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤¢ÁÛÁüÄÌ¤ê¤ËÎÐ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÇÑÔÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿JR¿·½É±Ø¤¬¥É¡¼¥ó¤È¸½¤ì¤ÆÀäË¾¤È¤¤¤¦¡Ø±î¤ÎÏÇÀ±¡Ù¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¸å¤Ë´õË¾¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¡¢15Ê¬¤ÎÁ°¸åÊÔ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä«¥É¥é2²óÊ¬¤Ç¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£1²ó15Ê¬¤Ê¤Î¤ËÂç²Ï¤Î1²óÊ¬¤°¤é¤¤¤Î¥³¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢Â³¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡ª¤È¤¤¤¦¥Ò¥¤â¤¹¤´¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤ÆµÜÂôÉ¹µû¤¬¡¢ÄÆÍî»ö¸Î¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤Ç¤ä¤ä¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤ª¤«¤·¤ÊÀÄÇ¯Ìò¤ò¡Ö¤³¡¢¤³¤ì¤ÏÉ¹µû¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î¹¥±é¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯½÷¡Ö¤ß¤É¤ê¡×¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÈþ¾¯½÷¡£¡Ä¡Ä¤³¤ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»ä¤¬»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢NHK¡Ø¾¯Ç¯¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤ß¤É¤ê¤Î¡¢Èþ¤·¤¤¤±¤ì¤É¤ä¤ä¹¤È´¤±¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ï¡Ö¾¯Ç¯¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯½÷¡×¤½¤Î¤â¤Î¡ª¡¡¾¼ÏÂ¤ÎÍ¼Êý¡¢¾®³ØÀ¸¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿NHK¤ÎSF¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¾¯½÷¤¬ÎáÏÂ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
µÜÂôÉ¹µû¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡¤·¤«¤·¤À¡£¾¯Ç¯¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ã¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿ÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¦¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¤Î¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â¥Ò¡¼¥í¡¼Êª¤Ç¤â¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£¾¯Ç¯¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦Î®¹Ô¤é¤Ê¤¤¤è¤Ê¤¢¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¾Ã¤¨¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¾Ã¤¨¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤¿¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤³¤½¾¯Ç¯¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤SF¤Ç¡¢ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤âÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤·¤«¤·µß¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£Æ£»ÒFÀèÀ¸¤À¤«¤é°Â¿´¤À¤·¡¢Æ£»ÒFÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÉÝ¤µ¡×¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤â¤¦¤Ã¤È¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¡¡¤Ç¤âÊü±Ç»þ´Ö¤Ï¸á¸å10»þ45Ê¬¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡Ö¾¯Ç¯¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¶¿½¥¤ò³Ð¤¨¤ëÇ¯´ó¤ê¡Ê¤½¤ì¤Ï»ä¡Ë¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¡×¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤âº£¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¥Õ¥Ä¡¼¤Ëµ¯¤¤Æ¤ë¡×¤Î¤«¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤ß¤É¤êÌò¤ÎÆ£粼¤æ¤ß¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤Î¾¯Ç¯¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Î½÷²¦¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ªINFORMATION¥¢¥¤¥³¥ó
¡ØÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍºSFÃ»ÊÔ¥É¥é¥Þ ¥·¡¼¥º¥ó3¡Ù
NHKÁí¹ç¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»
https://www.nhk.jp/p/ts/X4L3NKJ46N/
¡ÊÀÄÌÚ ¤ë¤¨¤«¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯9·î18Æü¹æ¡Ë