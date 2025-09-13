「ミスマガジン2023」ミスヤングマガジンの松田実桜（20）が13日、都内で行われた、主演映画「LIBERTY DANCE」（小田憲和監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。

城所岩生氏の著書「音楽を取りもどせ！」が原作。音楽著作権の壁にぶつかった高校生たちが「自由」と「音楽」を取り戻すために立ち上がる、福岡発の青春ダンスムービー。

キャスト陣は劇中での制服姿で登場し、松田は「この衣装を1年ぶりに着たんですけど、自分の役に戻ってきた気がします」と笑顔。蒼井りるあ（18）は劇中の黒髪とは違い茶髪で登場し「1年前は黒髪だったけど、茶髪になって（衣装が）似合うかどうか心配だったけど…。いい感じですかね？」と問いかけ、大きな拍手を浴びた。

撮影現場も部活のような雰囲気だったといい、ダンスについて柳美舞（18）は「劇中と同じように苦労を重ねながら私たちも練習していました」と回想。松田はクライマックスのダンスシーンについて「エキストラさんが200人入ってドローンも飛んでいたので絶対失敗できないという気持ちで、最後踊る前は円陣を組んだりもしました。泣きそうになりながら撮影を終えました」と、青春感溢れる撮影だったことを明かした。

この日は松田の20歳の誕生日で、サプライズで花束が贈られた。小田監督から笑顔で受け取り「昨日公開したばっかりなんですけど、（誕生日と近いのが）たまたまだったんですよね。今日は舞台あいさつで、満席の客席の中迎えられて本当にうれしいです。もっとたくさんの方にこの映画が広がっていけばいいなと思います」と思いを伝えた。