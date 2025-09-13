¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥¦¥©¡¼¥¯¥ª¥Õ¤À¡×¥É·³Èá·à¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤â¼é¸î¿À¥¹¥³¥Ã¥È¤ËÆ±¾ð¤ÎÀ¼¡¡üþµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äêüþ¤òÊÆµ¼Ô¤â»ØÅ¦¡¡¡Ö2¥¢¥¦¥È¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡×
¼é¸î¿À¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¸·¤·¤¤ÅêµåÆâÍÆ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ12Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë±äÄ¹10²ó¤òÀï¤¤¡¢1-5¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£
¡¡±äÄ¹10²ó1»àËþÎÝ¤«¤é¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¤ËÄ¾µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝÃÆ¤òµö¤·¡¢Ï¢¾¡¤Ï4¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¤¿¼é¸î¿À¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎÅêµå¥·¡¼¥ó
¡¡¤³¤Î¤È¤³¤íÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯¼é¸î¿À¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»îÎý¤Î»þ´Ö¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏËþÎÝ¤Ë»ê¤ë²áÄø¤Ë¤âÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1-1¤Î±äÄ¹10²ó°ì»à»°ÎÝ¤«¤é¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤«¤é·Ñ¤¤¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¤ÏºÇ½é¤ÎÂÇ¼Ô¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤ò¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é³°³Ñ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Á¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¤âÊá¼ê¤Î¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÊáµå¡£¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¿³È½¤«¤é¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ»Íµå¤ÇÊâ¤«¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¿½¹ð·É±ó¤ÇËþÎÝºö¤ò»Ø¼¨¡£°ì»àËþÎÝ¤«¤é¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ø¤Î»ÍµåÈ½Äê¤ËÂÐ¤·¡¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Î¥À¥°¡¦¥Þ¥±¥¤¥óµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ÇÈ½Äê¤ò²¼¤·¤¿¿³È½¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤òÊâ¤«¤»¤¿¾ìÌÌ¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ç»°¿¶¡×¡Ö2¥¢¥¦¥È¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Çü¥¸í¿³ü¥¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤ÆËþÎÝºö¤ò¼è¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥¦¥©¡¼¥¯¥ª¥Õ¤À¡×¡Ö´°Á´¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Öº£Æü¤Ï¥¿¥Ê¥¹¥³ÀÕ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÔ±¿¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤â¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¥·¡¼¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ°ÛµÄ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¥ß¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¹³µÄ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡¡¡
¡¡°ìÊý¡¢Á°²ó¤ÎÅÐÈÄ¤Ç9²óÆó»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤È´°¤Ú¤¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿»³ËÜÍ³¿¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤Ç¤â7²ó1°ÂÂÇ¡¢10Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥Á¡¼¥à¤Îµã¤½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµß±ç¿Ø¤ÎÀ°È÷¤¬µÞÂ®¤ËÉ¬Í×¤Ê¤è¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]