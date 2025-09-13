今季のMVPは「オオタニとその他大勢」 米記者が大谷翔平の“圧勝”を断言「ソトとシュワーバーのマイナス指標とは対照的」
MVP争いも話題となっている大谷(C)Getty Images
今年も投打二刀流の偉才が「最も価値がある」男となるのか。レギュレーションが佳境を迎えたメジャーリーグで、大谷翔平（ドジャース）の声価が高まっている。
右肘の故障のために打者のみとなった昨季に史上初となる「シーズン50-50（50本塁打-50盗塁）」をやってのけ、DH専任選手では初となるMVPに輝いた大谷。投打二刀流を復活させた今季は、ここまで圧巻の活躍を披露している。
打っては打率こそ.279ながら、48本塁打、92打点、131得点、OPS1.000とハイアベレージをマーク。投手としても今年6月に実戦復帰してから12試合に先発。右肘側副靭帯の損傷のリハビリの影響もあって、消化したのは36イニングながら、防御率3.75、奪三振率12.25とおよそ打者のそれではない数字を残している。
高次元の投打二刀流をふたたびサイクルさせた偉才だけに、MVP獲得はもはや必然か。今季は50本塁打、124打点を放っているカイル・シュワーバー（フィリーズ）や、シーズン30-30をやってのけたフアン・ソト（メッツ）などインパクト十分のライバルも多いが、大谷が頭一つ抜けている印象は否めない。
無論、米識者からも大谷のMVPを「確実視」する声は強まっている。MLB公式ネット局『MLB Network』の番組内で、来春に開催されるWBCのアメリカ代表を指揮するマーク・デローサ氏は、「今年はスランプに陥る選手が多い。だから、安定感の重要性が高まっている。そういう意味でオオタニとジャッジは別枠だ」と強調した。
また、MVPを決する投票の権利を持つ著名記者も二刀流スターの戴冠に太鼓判を押す。米スポーツ専門局『ESPN』のブラッドフォード・ドゥリードル記者は「オオタニは今年の受賞レースを圧倒的に支配しているように見える。『予想：オオタニの圧勝』」と力説。打者としての能力だけでも日本の偉才がMVPに値すると断言した。
「今年は『オオタニとその他大勢』という形で構成されている。なぜならオオタニはシュワーバーの長打力と本塁打力に加え、ソトの出塁能力もほぼ全て備えている。それに加えて、今年は投手として36イニングも素晴らしい投球（FIP 2.17）を見せていて、守備面でも高い評価を得ている。これは、主にDHを主戦場としてソトとシュワーバーのマイナスの守備指標とは対照的だ」
果たして、大谷はキャリア4度目のMVPを手にできるか。レギュラーシーズン終盤のパフォーマンスから目が離せない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]