¡ÚÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¡Û·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤Èº´Æ£¿´·ë¤¬¼ó°Ì¡¡¶âÂô»ÖÆà¤¬1ÂÇº¹2°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¤Ø
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥½¥Ë¡¼ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡¡Âè3Æü¡Ê2025Ç¯9·î13Æü¡¡°ñ¾ë¸©¡¡ÂçÀöGC¡á6840¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Î»Ä¤ê¤ò¾Ã²½¸å¡¢Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2°Ì¤«¤é½Ð¤Æ69¤Ç²ó¤Ã¤¿·¬ÌÚ»ÖÈÁ¡Ê22¡áÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È¡Ë¤È¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤«¤é72¤Ç²ó¤Ã¤¿º´Æ£¿´·ë¡Ê22¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤¬ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡2°Ì¤«¤é½Ð¤Æ70¤Ç²ó¤Ã¤¿¶âÂô»ÖÆà¡Ê30¡á¥¯¥ì¥¹¥³¡Ë¤¬9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤È1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¡Ê32¡á¥ê¥·¥ã¡¼¥ë¡¦¥ß¥ë¡Ë¤¬7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç4°Ì¡£¹âÌî°¦É±¡Ê20¡áJ¥È¥é¥¹¥È¶ä¹Ô¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë¤¬6¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç5°Ì¡£±ÊÊöºé´õ¡Ê30¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤¬5¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç6°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯1°Ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡Ê22¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¡¢ËÙ¶×²»¡Ê29¡á¥À¥¤¥»¥ë¡Ë¡¢¾®ÎÓ¸÷´õ¡Ê23¡á»°ÆÁ¾¦»ö¡Ë¡¢¹â¶¶ºÌ²Ú¡Ê27¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç7°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡Á°½µ¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤·¤¿¹ÓÌÚÍ¥Æà¡Ê20¡áSky¡Ë¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Ç19°Ì¡£ÍÂ¼ÃÒ·Ã¡Ê37¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï½Ð»º¤«¤éÉüµ¢¸å3ÀïÌÜ¤Ç½é¤á¤ÆÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¡¢1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î24°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£