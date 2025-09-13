天皇ご一家は13日午前、長崎市内で原爆養護ホームで高齢の被爆者と懇談されました。愛子さまは全ての日程を終え、さきほど一足先に帰京の途につかれました。

天皇皇后両陛下は、13日午後、長崎県美術館を訪問されました。「全国障害者芸術・文化祭」の障がい者作品展が開かれていて、両陛下は空飛ぶ鳥が上から見下ろした街並みを繊細に再現した絵画の説明を受けながら作者に「書かれるのにどのくらいの時間を？」と質問されていました。

また下書きをすることなく画用紙に一筆書きのようにハサミを入れる「切り絵」作品の実演を見て、陛下は「指先が本当に器用ですね」と皇后さまは「どういうハサミを使われて？」などと関心を示しできあがった恐竜の作品をプレゼントされると両陛下は「ありがとうございます」と喜ばれていました。

これに先がけ午前中、両陛下は愛子さまと共に長崎市内の「恵の丘 長崎原爆ホーム」を訪問されました。

1970年に開設された被爆者養護施設でご一家は施設について説明を受けたあと、80代と90代の被爆者8人と懇談されました。

陛下「いかがお過ごしですか」

愛子さま「普段はどのようにお過ごしですか、お食事はみなさん一緒に？」

入居者の被爆経験を聞いて、陛下は「辛い思いをされましたね」といたわり、皇后さまは「いろいろと大変な思いを」と苦労をねぎらわれていました。

その際、ご一家3人が入居者の手を握られる場面も見られました。

愛子さまは、2日間の戦後80年にあたっての日程を終え、午後4時半ごろ長崎空港から帰京の途につかれました。