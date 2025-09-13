¡ÖÝ¤ÀÐ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¥Ò¥ó¥È¤Ê¤·¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤ë¡©
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤ÊÃÏÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÃÏÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡ÖÝ¤ÀÐ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡ÖÝ¤ÀÐ¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¹áÀî¸©¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê4Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖÝ¤ÀÐ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤Ä¤¤¤·¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¹áÀî¸©ºä½Ð»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÝ¤ÀÐÅç¡£
¤½¤ó¤ÊÝ¤ÀÐÅç¤Î¤¢¤ëºä½Ð»Ô¤Ï¡¢¶â»þ¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¦¶â»þ¤¤¤â¡¦¶â»þ¤ß¤«¤ó¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¢¤ë¡Öºä½Ð»°¶â»þ¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶â»þ¡×¤È¤Ï¡Ö¹È¤¤¤â¤Î¡×¤ò»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºä½Ð»°¶â»þ¤Ï¤½¤ÎÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢¹È¤¤¸«¤¿ÌÜ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
±öÅÄÀ×ÃÏ¤Îº½ÃÏ¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤ë¡Ö¶â»þ¤¤¤â¡×¤È¡Ö¶â»þ¤Ë¤ó¤¸¤ó¡×¤Ï¡¢¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤ÊÅÚ¾í¤Ç°é¤Þ¤ì¡¢¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤È¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ËÉÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØÃÏÌ¾¼Åµ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù
¡¦¡Øºä½Ð»Ô¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô