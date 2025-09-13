トヨタ「新FRスポーツカー」に反響多数！ 「伝説のカラー復活！」などファン歓喜の声！ 「GR86」に設定された「RZ”Yellow Limited”」に寄せられた声とは

精悍イエローに反響多数！

トヨタのスポーツブランド「TOYOTA GAZOO Racing」は、2025年9月5日に「GR86」の特別仕様車となる「RZ “Yellow Limited”」を発表しました。

発売は2025年11月を予定しています。

トヨタ「GR86」特別仕様車「RZ “Yellow Limited”」

【画像】超カッコイイ！トヨタ新「GR86 RZ”Yellow Limited”」を画像で見る！（30枚以上）

GR86は2012年に誕生した2ドアFRスポーツカーです。初代モデルは「86（ハチロク）」の名で登場し、往年の名車「AE86 カローラレビン／スプリンタートレノ」をモチーフとした一台として注目を集めました。

軽量なボディとスバルとの共同開発による水平対向エンジンに後輪駆動を組み合わせ、6速MTまたは6速ATを設定。手頃な価格ながら本格的な走りを楽しめるモデルとして人気を博しました。

現行の2代目GR86は2021年に登場。「GR」ブランドから展開され、スポーツ志向をより強めています。ボディサイズは全長4265mm×全幅1775mm×全高1310mm、ホイールベース2575mmとコンパクトで扱いやすい設計です。

2023年には改良が行われ、MT車にもスバルの運転支援技術「アイサイト」が導入。衝突回避支援やACC（アダプティブクルーズコントロール）が利用可能となりました。

さらに2024年には足まわりやステアリング、エンジントルク制御などが見直され、ドライビングプレジャーが一層向上しました。

今回登場したRZ “Yellow Limited”は、「RZ」グレードをベースにした限定モデルです。

2015年に先代86で登場した「GT “Yellow Limited”」と同じ「サンライズイエロー」のボディカラーを採用。内装にはイエローステッチを随所に施し、専用の「YELLOW LIMITED」刺繍で特別感を高めています。

足もとには専用ダークグレーメタリック塗装の18インチホイールを装着。さらに通常はオプション扱いとなるブレンボ製ブレーキやザックス製ダンパーを標準装備し、走行性能も強化されています。

車両本体価格（消費税込）は6速MT車が389万7000円、6速AT車が399万5000円です。全国の「GR Garage」でのみ取り扱われ、300台限定で抽選販売となります。抽選受付は2025年9月5日から21日まで行われる予定です。

また、9月13日に富士スピードウェイで開催される「FUJI 86／BRZ STYLE 2025 with 頭文字D」の会場で実車が公開される計画です。

発表されたGR86 RZ “Yellow Limited”に対し、SNSを中心に多くの反響の声が寄せられています。

「伝説のカラーリング復活キタ！」「もうGR86乗ってるけど、買い替えようか真剣に悩むな…」と言った、往年のイエロー復活に歓喜する声が多く見られました。

さらに、「300台限定は倍率高そう」「とりあえずGRガレージ行ってみるか」といった、購入を真剣に悩むユーザーの声もいくつか寄せられています。